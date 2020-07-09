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又1名嘴與陳菊談和 張友驊：放棄傳喚陳其邁

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

監察院長被提名人、總統府前秘書長陳菊自訴政論名嘴張友驊加重誹謗，台北地院今天加開臨時調查庭傳喚張友驊；張出庭說，有意願和陳菊和解，為釋出誠意，也可以放棄聲請傳喚高雄市長補選參選人陳其邁作證。

張友驊說，陳菊被提名監察院長後，有節目請他評論，他認為與陳菊有訴訟，拒絕評論；此外，和陳菊的共同朋友勸和他也同意，「這些都是表示善意」。

張友驊稱，為證明評論有所本，本來要聲請傳喚施明德、陳金德、馮知葉、蔡正彥、陳美雅、邱于軒、陳麗娜、王金平、蕭漢俊、陳其邁證據調查，但為展現誠意，於法院開庭過程中，「也都不聲請傳喚」；他還說，就算不能和解也放棄答辯。

張友驊說，他今天有帶資料出庭，根據最高法院判例，出示證據應由陳菊親自出庭，否則她事先知道答辯方向，必然會法庭攻防、沙盤演練；張說，資料與民眾檢舉、監察院調查、高雄地檢署偵辦案件有關，「攤開來對陳菊傷害很大」。

法官表示，依張友驊「又要和解、又要調查」的辯法，案件不能進行，確認張有和解真意後，同意代為安排調解庭，讓張友驊、陳菊的自訴代理人游琦俊面對面洽談，並囑張友驊可與游琦俊自行聯繫，訂本月14日下午再開庭。

張友驊2019年1月19日在中天「新聞龍捲風」節目爆料說，陳菊於高雄市長任內安排親信入國營事業任職，再向親信募款，將資金挹助新人參選市議員；2019年1月21日、22日，張在同一節目中指陳菊的市府顧問包工程、喬輕軌車廂採購，陳菊自訴張加重誹謗罪，求償300萬元。

陳菊方面訴訟中稱不排除與張友驊和解，條件是要張在臉書、任一政論節目對不實爆料澄清，如何澄清再磋商。

陳菊以訟止謗，先後自訴立委費鴻泰、藝人張琍敏，名嘴吳子嘉、張友驊、謝寒冰且分別求償，自訴費鴻泰、謝寒冰刑事敗訴確定，向費民事求償二審審理中。陳菊也向台北地檢署控告國民黨立委許淑華、曾銘宗、高雄市議員陳麗娜誹謗。相關被告中，吳子嘉、張琍敏2人和陳菊和解，張友驊有望跟進。

此外，陳菊自訴「女韓粉」楊玉如誹謗，楊女一審刑事判拘役50日、民事判賠25萬元，楊女都提上訴，刑事二審審理中，民事二審前天辯結，訂本月21日宣判。

陳菊自訴張友驊加重誹謗罪台北地院今加開臨時庭。記者王聖藜/攝影
陳菊自訴張友驊加重誹謗罪台北地院今加開臨時庭。記者王聖藜/攝影

陳菊 張友驊 監察院 陳其邁

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