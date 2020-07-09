懷疑陸妻外遇遭嗆「你不行」 他53刀殺死妻判關12年8月

男子呂鴻猷質疑王姓陸籍妻子外遇，去年雙方發生口角，他拿水果刀狂刺妻子53刀致死，一、二審均依殺人罪判刑12年8月，褫奪公權6年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

呂鴻猷和妻子育有2名女兒，他去年8月6日晚間在妻子經營的檳榔攤吵架，回家後又繼續爭吵，他懷疑妻子另有新歡而心生不滿，到廚房拿水果刀後，見妻子堅持離家，便拿水果刀猛刺妻子頸部、胸部、背部等。

妻子頸部有13處、胸部16處、背部24處銳器傷，頸動脈、肺臟、心臟傷勢併大量出血，因出血性休克而死亡。女兒隔天回家，發現發現母親的房間內有血水流出、房門上鎖，驚覺不妙。呂逃往胞妹家，但胞妹報警，他急逃離，幾個小時後在桃園遭逮。

呂坦承犯行，宜蘭地院一審認為呂下手凶殘、殺意甚堅，一再指責妻子在外與多人「濫交」，推諉殺人過錯，考量他中風行動不便，曾擔任解說員工作，判他12年8月徒刑，褫奪公權6年。

高院開庭時，呂曾說妻子去年7月才從大陸回來，接著又說「9月要再回去」，他認為妻子已有新歡，「真的很生氣、沒感情了」；律師也辯護指妻子曾嗆呂「你不行、沒能力了」、「別的男人可以給我幸福」，衝動下才犯罪。

高院二審今年3月駁回上訴，維持一審判決；呂不服再上訴，認為他第一刀只有傷害犯意，後來才提昇成殺人犯意，且前審沒有對他精神鑑定，另未詳加調查量刑事項。