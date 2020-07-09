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闖紅燈嗆警「看你長什麼樣、什麼鳥樣」…代價一萬元

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

36歲葉姓男子今年3月26日晚間開車違規闖紅燈，遭新竹市警方攔停開單，導致葉心生不滿，當場辱罵警員「我看你長什麼樣、什麼鳥樣」，遭妨害公務法辦；新竹地院審理終結，依侮辱公務員罪判葉處拘役10日。

經查，葉男3月26日晚間8點多開車違規闖紅燈，遭新竹市警方攔停開單告發，導致葉憤怒對著員警罵「我看你長什麼樣、什麼鳥樣」，因侮辱公務員遭法辦。

法官認為，葉無前科，素行良好，且違規闖紅燈在先，卻未能反思己過，體認公務員依法執行公務代表國家行使公權力，應允尊重，因未能控制情緒，竟於員警執行職務之際加以辱罵，漠視公權力行使及蔑視員警的執法尊嚴，考量葉坦承犯行，審酌依依侮辱公務員罪判葉處拘役10日，易科罰金1萬元。

葉男開車違規闖紅燈遭警方攔停開單，當場辱罵警員「我看你長什麼樣、什麼鳥樣」；新竹地院審理終結，依侮辱公務員罪判葉處拘役10日。圖／報系資料照
葉男開車違規闖紅燈遭警方攔停開單，當場辱罵警員「我看你長什麼樣、什麼鳥樣」；新竹地院審理終結，依侮辱公務員罪判葉處拘役10日。圖／報系資料照

公務員 新竹 妨害公務

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