聽新聞
test
0:00 / 0:00
闖紅燈嗆警「看你長什麼樣、什麼鳥樣」…代價一萬元
36歲葉姓男子今年3月26日晚間開車違規闖紅燈，遭新竹市警方攔停開單，導致葉心生不滿，當場辱罵警員「我看你長什麼樣、什麼鳥樣」，遭妨害公務法辦；新竹地院審理終結，依侮辱公務員罪判葉處拘役10日。
經查，葉男3月26日晚間8點多開車違規闖紅燈，遭新竹市警方攔停開單告發，導致葉憤怒對著員警罵「我看你長什麼樣、什麼鳥樣」，因侮辱公務員遭法辦。
法官認為，葉無前科，素行良好，且違規闖紅燈在先，卻未能反思己過，體認公務員依法執行公務代表國家行使公權力，應允尊重，因未能控制情緒，竟於員警執行職務之際加以辱罵，漠視公權力行使及蔑視員警的執法尊嚴，考量葉坦承犯行，審酌依依侮辱公務員罪判葉處拘役10日，易科罰金1萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言