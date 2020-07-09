闖紅燈嗆警「看你長什麼樣、什麼鳥樣」…代價一萬元

36歲葉姓男子今年3月26日晚間開車違規闖紅燈，遭新竹市警方攔停開單，導致葉心生不滿，當場辱罵警員「我看你長什麼樣、什麼鳥樣」，遭妨害公務法辦；新竹地院審理終結，依侮辱公務員罪判葉處拘役10日。

經查，葉男3月26日晚間8點多開車違規闖紅燈，遭新竹市警方攔停開單告發，導致葉憤怒對著員警罵「我看你長什麼樣、什麼鳥樣」，因侮辱公務員遭法辦。