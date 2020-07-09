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器官移植風波 柯文哲被葛特曼指控「騙子」微笑出庭

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）前年來台指控競選連任的台北市長柯文哲是「騙子（liar）」。柯不滿名譽受損控告葛特曼涉誹謗罪，台北地檢署前年已訊問葛特曼，今上午10點首度以告訴人身分傳喚柯到庭。

柯文哲今搭車進入五辦，搖下車窗面對媒體詢問：「是否直球對決（葛特曼）？」他笑著回答：「當然！」

作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」（The Slaughter），提及柯文哲曾帶病人到中國大陸進行器官移植，並確知所有器官都會來自法輪功。

前年10月2日下午，他在國賓大飯店開記者會，有民眾以英文發問：「Do you think Dr.KO is a liar？」（你認為柯醫師是騙子嗎？）葛特曼思考一會後，點頭稱「Yes」（是）。

葛特曼還指柯文哲因到中國大陸推廣葉克膜技術而助長法輪功學員器官活摘的可能。柯文哲不滿被稱為「Liar（騙子）」，10月4日提告葛特曼涉妨害名譽罪。

前年10月5日，主任檢察官張書華首次以被告、證人身分傳訊葛特曼到庭，葛特曼結束8小時庭訊後獲請回，已出境。由於案件社會矚目，今早10點在前特偵組舊址的北檢第五辦公室，首度以告訴人身分傳訊柯文哲。

前年10月16日，美國作家葛特曼在英國西敏寺發表「中國強摘器官的第三次發布會」演說，點名曾接受他訪問的柯文哲，早在2005年就知道中國有醫院在活摘法輪功學員的器官。

葛特曼接受《自由時報》專訪時表示，希望更多人關心活摘器官的議題才來台灣，而不是為了台灣的選舉，至於他稱柯是「（Liar）」的部分，他解釋是認為「他（指柯文哲）一直對我書中很重要的一部份在說謊」。

柯的委任律師陸正義指出，身為政治工作者，柯文哲對於他個人在政治攻防中遭遇可受公評之事，向來包容，也不願意輕啟訴訟。但liar（騙子）是非常嚴重的指控，尤其對一位講究誠信、正直的政治工作者來說，名譽與誠信是柯文哲的底線，不容退讓。

柯文哲今以告訴人身分搭車進入台北地檢署第五辦公室接受訊問。記者賴佩璇／攝影。
柯文哲今以告訴人身分搭車進入台北地檢署第五辦公室接受訊問。記者賴佩璇／攝影。

葛特曼 柯文哲 器官

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