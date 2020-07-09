宏達電前首席設計師當內鬼 高院宣判說...管轄錯誤
宏達電前首席設計師簡志霖被控將商業機密重製攜往大陸，向廠商收取回扣案，台北地院依違反營業秘密法、證交法、商會法等罪判簡7年10月徒刑，沒收犯罪所得682萬元。案經上訴，高等法院今宣判，但卻認定「管轄錯誤」，簡一人犯數罪，依據智慧財產案件審理法規定，應移智慧財產法院處理。
簡原為宏達電工業設計部副總經理，也是曉玉科技公司實際負責人，曉玉登記負責人為簡的妻子張芷菱。檢方起訴認為，簡志霖身為高階經理人，深受栽培重用，卻拉攏部屬在外另成立公司，將宏達電極為重要的商業秘密在大陸洩漏予他人，收取高額回扣3千多萬元，建請法院從重量刑。北院認定全案多人共收3千多萬回扣，簡志霖因情節重大遭重判。
一審時，同案被告、時任宏達電工業設計部處長吳建宏判2年、緩刑5年，向公庫支付3百萬元；時任工業設計部資深經理黃國清判1年、緩刑3年；時任工業設計部資深經理黃弘毅判刑4月、緩刑2年；時任製造設計部主管洪琮鎰判1年6月；時任製造設計部員工陳枻佐判刑3月、緩刑2年，提供假發票的廠商判緩刑。
北院認定，簡志霖、吳建宏、黃弘毅等謀議自宏達電離職，且已在外著手籌組曉玉公司，計畫與大陸網秦公司合作手機產品業務，未經宏達電同意，於2013年擅自重製ICON圖形與使用者體驗動態檔，將營業秘密檔案寄給網秦策略長蔣毅威，作為雙方發展之用，並收取回扣。
北院審理時，簡表示自己學歷為實踐大學產品設計系研究所畢業，有2名子女要扶養，案發後就一直沒有工作，直到 3年前有一個同事找他去當顧問，才有月入6萬元的薪資。北院認為簡為了自己的新事業而犯罪，讓宏達電的研發成果遭他人取得，不僅影響宏達電和國家高科技產業的競爭性，事後還推諉卸責，判7年10月徒刑。
高院今另改判上訴的洪琮鎰（和解）6月得易科罰金之刑；洪千鎂和周建成各3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。其餘被告未上訴。
依智慧財產案件審理法規定管轄案件，但第25條也規定「但其他刑事案件係較重之罪，且案情確係繁雜者，智慧財產法院得裁定合併移送該管高等法院審判。」
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