摸女大腿性騷雖獲檢不起訴 難逃性騷擾防治委員會裁罰

男子阿龍2年前搭國光客運，以左手碰觸隔壁女乘客小玉的大腿外側3次，經被害人提起刑事告訴及向台中市政府申訴，檢察官以他碰觸部位不是臀部、胸部等隱私部位，予以不起訴處分，但中市府性騷擾防治委員會認定違反性騷擾規定，裁處新台幣4萬元罰鍰，阿龍不服提起行政訴訟，法官認市府處分並無違法，阿龍訴請撤銷，為無理由，予以駁回。

法官審理時，阿雄（化名）稱「我當天去台北看表演，事後有喝酒約300cc的金門高梁，喝完有點醉意」、「我當時坐在最後一排，車行顛得最厲害，中間也沒有扶手區隔」等語，顯見他上車時即已知悉相關乘客位置及座椅沒有扶手區隔等特性。

阿雄既然明知自身曾有酒醉搭車失態紀錄，並明知本次飲宴酒後已有醉意，仍然執意搭車，復無視於與隔鄰小玉（化名）緊臨座位並無扶手區隔，足認他對其飲酒後搭車可能因酒醉而觸碰隔鄰乘客已有認識，自屬「預見其發生而其發生並不違背其本意者」的「間接故意」。

判決書指出，阿龍與小玉不相識，她於2018年11月25日2深夜於國光客運車上，行經國道苗栗路段，小玉遭坐在她右側靠窗的阿龍以左手碰觸大腿外側連續3次，他欲觸碰她胸部時，小玉推開他的手，她感到很不舒服、害怕。

小玉是聽障人士，使用手機傳LINE向媽媽求助，請坐在旁邊的情侶幫忙告知司機，司機將車開至水湳派出所協助報案，被害人提出申訴及告訴。

檢察官認定阿龍確有碰觸被害人大腿外側，然因該部位非屬臀部、胸部或其他身體隱私部位，與性騷擾防治法規定要件不合，因此予以不起訴處分。

不過，被害人小玉於同年11月26日向台中市警五分局市政府提起申訴，經該分局調查認性騷擾成立。台中市性騷擾防治委員會第5屆第1次臨時會議決議，以阿龍違反性騷擾防治法規定，裁處新台幣4萬元罰鍰，阿龍不服，向台中市政府提起訴願遭駁回，遂提起本件行政訴訟。