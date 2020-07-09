林蔚山掏空大同判8年 稱有新事實新證據想再審爭出獄

大同前董事長林蔚山涉掏空大同公司案，台灣高等法院更一審依違反證交法加重背信罪，判林蔚山8年徒刑，併科罰金3億元，最高法院去年5月駁回上訴定讞。林蔚山聲請再審、停止刑罰執行，高院昨開訊問庭，林未出庭；律師主張通達國際公司靈魂人物周雲楠、新竹商銀行員唐進傳證詞不可信，並聲請傳證人「陳嘉榮」。

林蔚山曾為大同公司、尚志資產開發公司和尚志投資公司董事長，大同為尚資、尚投的控制公司。林十多年前投資女性友人周雲楠的通達國際公司，通達虧損十多億元，林蔚山為免除連帶保證人責任，以大同集團子公司資金協助通達且併購。

林與尚資公司主計長黃仁宏用尚資資金違法貸與通達公司，大同公司損失4千7百多萬元；林又讓尚投公司違法併購通達，還擔任通達向金融機構貸款的連帶保證人。大同公司董事會同意增資尚投公司，再將資金挹注通達公司，並以連帶保證人身分為通達清償貸款債務，大同公司蒙受12億7千萬元以上的損失。

林蔚山上訴最高法院時主張更一審不當擴張證券交易法處罰規定，通達公司則認為更一審判決理由不備、適用法則不當。最高法院認為，更一審對林如何違反大同公司負責人執行業務的忠實與注意義務，又如何使尚投公司挹注通達公司，致通達公司因林違背職務而獲15億6千多萬的犯罪所得，林蔚山則因而取得13億多的不法利益已說明清楚。

最高法院指出，黃仁宏遭民眾檢舉編製不實財務報表向銀行借款，內部傳票及簽呈都寫著「奉林董事長（指林蔚山）指示」、「因通達公司非大同集團企業，務必在十二月底前清償所有借款，否則，對大同集團影響甚大。」；尚投董事會2006年12月決議併購通達後，林就以大同公司董事長身分召開5次大同公司董事會議，決議將大同的大量資金挹注給尚投，以方便尚投金援通達公司。

判決定讞後，林蔚山去年6月5日發監，但他聲請再審。高院昨開庭時，律師團聲請傳未傳過的證人、新竹商銀協

理「陳嘉榮」，因新竹商銀已被渣打銀行併購，希望法院函調陳的資料。

律師團表示，依據刑事訴訟法第420條第1項第6款「發現新事實或新證據」聲請再審，並指原判決依據周雲楠一審訊問（指周女受林蔚山指使假交易），但周女是通達公司的靈魂人物，林蔚山有可能被她告知嗎？並質疑唐進傳的偵訊、調詢筆錄真實性。

律師團花了半小時以投影片介紹林蔚山特殊背信案始末，認為林在2000年至2002年擔任通達董事長，通達並無假交易，指周雲楠說詞不可信，並指唐進傳就是主導、參與通達假交易詐貸的關鍵人物，認為融資至少有5大疑點。