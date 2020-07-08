聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭扣薪追「溢領」193萬 高醫大前校長逆轉告贏學校
高雄醫學大學教授劉景寬指控他擔任校長期間，因學校爆發創辦人更名的轉型正義風潮，他沒配合董事會立場而遭報復，卸任後追扣「溢領」主管加給共193萬多元。劉提告要校方返還此筆金額，一審敗訴，上訴後高雄高分院認為，校長委任關係已結束，高醫不能單方面更改契約，逆轉判校方要還193萬。仍可上訴。
對於改判敗訴，高醫大今天回應「目前學校尚未收到高院的判決書，無法對細節進一步說明」。
劉景寬主張，他現為高雄醫學大學教授兼附屬醫院的院長，2012年7月至2018年6月底受聘兩任高醫大校長，但2016年高醫大爆發創辦人更名轉型正義風潮，他沒配合董事會立場、堅持學校唯一創辦人為杜聰明，遭挾怨報復。
劉景寬指出，學校董事會2017年6月28日審議通過，將他每個月的「高階行政主管特別加給」更改計算標準，每月最高限額35萬，結果當他2018年6月底卸任並回任教授後，高醫就發函表示要追討2017年8月1日至2018年6月30日共1個學年度溢領的特別加給，逐月從薪資扣回共193萬130元。
劉景寬不滿說，校方片面將加給下調，不僅沒徵得他同意，也對他不利，違背原本契約，要求返還193萬130元。
高醫辯稱，是依雙方契約載明的薪資及津貼支給原則來辦理，不是挾怨報復，也沒違反契約與誠信原則，193萬就是不當得利。
一審法官認為，高醫大聘劉景寬為校長時，明文約定薪資報酬是依現行及日後修訂的「高雄醫學大學教職員工待遇及加給支給原則」為標準，所以之後修正相關規定、重新核算來追扣溢領薪資，並無不當。
劉景寬上訴後，二審合議庭認為，劉景寬卸任才接獲追討通知，但雙方委任關係若已結束，彼此權利義務也會隨著委任關係結束而確定，無法再變更，所以高醫無從單獨一方變更兩造權利與義務，判須還錢給劉。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言