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桃園狠男打死小20歲妻子 檢方依殺人罪將他聲押
桃園市林姓男子懷疑小他20歲的曾姓妻子外遇，加上曾女5日外出一夜未歸，林昨晚和她激烈爭吵，一氣之下竟拿木棍打死老婆，讓未滿周歲的兒子沒了媽媽，林在醫院、警詢時好幾度痛哭，表示「不知道這麼嚴重、很後悔」等語，警方詢後依家暴殺人將他送辦，檢方晚間訊後向法院聲請羈押。
桃園地檢署指出，林男經外勤檢察官詢問後，認涉犯殺人罪，嫌疑重大，且該罪屬最輕本刑5年以上之重罪，且有事實足認有逃亡之虞，已向桃園地院聲請羈押。
警方初步調查，林男（58歲）因重聽領有身障手冊，之前擔任派遣人力做清潔、臨時工，最近則失業在家，和曾女（38歲）、小孩一起在龜山區萬壽路租房，由於林年紀比老婆大了20歲，平時又在外面工作，因疑心病較重，常常懷疑妻子在外面有染，認為對方外遇背叛他。
昨晚林找妻子理論卻發生口角，林就朝曾揮拳還拿木棍痛毆她頭部好幾下，當場把曾打到倒地昏迷，他見對方失去意識才驚覺下手過重，趕緊打電話叫救護車但曾女經搶救仍宣告不治。
曾女的姐姐接獲警方通知今從高雄北上，她說今年過年和妹妹見過一次就沒再聯絡，但打從妹妹和林男交往、結婚到生小孩她都不知道，突然接獲警方通知說妹妹過世，實在覺得很奇怪，也不清楚她感情狀況；住在同層的租客表示，常聽他們林、曾夫妻兩吵架，林有時會動手打人。
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