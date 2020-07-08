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建案傳工安意外 遠雄營造被起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市中和區「遠雄CASA」建案去年9月發生工安意外，一名潘姓工人在從事住模組配作業時，不慎從22樓高處墜落至15樓的防墜網，送醫急救傷重不治；新北地檢署認為負責建案的遠雄營造、承接建案板模工程的興隆工程和易城工程有疏失，今依過失致死罪起訴這3間公司及4名相關人員。

起訴指出，潘姓工人雖然受雇於興隆公司，但實際上，其在工地除須聽從興隆的游姓負責人指揮，也得接受易城的簡姓主管、遠雄的鄭姓和方姓工程師調度，依職業安全衛生法規定，興隆、易城和遠雄均為其雇主。

去年9月7日上午11時許，潘男因工地現場安全措施不完備，19樓到22樓的防墜網未完全撐開，加上未配戴安全帶，導致他墜落15樓的防墜網，最後因傷及中樞神經休克死亡。

偵訊時，鄭姓工程師等4人對案情避重就輕，互推安全帶責任；鄭姓供稱現場都有人巡視檢查安全配備，如發現有工人不符規定，都會要求改善，但不知道現場的防墜網何時被拉開又未恢復。方姓工程師也辯稱不清楚19樓到22樓的防墜網為何捲起。

不過，有證人表示施工現場只有佩戴安全帽，無其他安全設備，19樓到22樓的防墜網平時就沒有撐開，現場也沒有任何監督人員要求掛好防墜網和背安全帶，甚至有人指稱事發地點的防墜網已經近一年沒有完全撐起。

檢方偵辦時，有證人指證：「現場並無任何監督人員要求要把防墜網掛好或帶安全帶」、「與潘男施工近1年，都沒看過他使用安全帶，也未曾看過有人糾正」、「監督者沒有說要有安全帶才能施作，進場前不會檢查安全帶...政府人員來勞動檢查時，才會把安全帶拿出來」等語。

檢方調查後，認定遠雄營造、興隆工程、易城工程3間公司和鄭男等4人均有過失致死責任。

檢方認為，遠雄營造從2018年底到2019年已高達4次未採取防墜措施導致工人受到危害，其明明有足夠資本能維護工人安全，卻一犯再犯，因此建請法院審酌其多次違反相同規定，考量其營業規模和議約能力等情量處適當罰金。另外也建請法院審酌鄭男等人在審理時坦承與否，給予適當其刑及緩刑機會。

檢方認為，潘姓工人在工地除須聽從興隆的游姓負責人指揮，也得接受易城的簡姓主管、遠雄的鄭姓和方姓工程師調度，因此認定興隆、易城和遠雄均為其雇主。本報資料照片
檢方認為，潘姓工人在工地除須聽從興隆的游姓負責人指揮，也得接受易城的簡姓主管、遠雄的鄭姓和方姓工程師調度，因此認定興隆、易城和遠雄均為其雇主。本報資料照片

工安

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