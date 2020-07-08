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【土博出頭天1】「缺野心只想低標畢業」他點出土博找不到教職原因

挖公司1.6億元炒股 悠克前董座周明青判刑8年半

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

男子周明青、張永隆和陳威橡2015年以5.5億元收購上市公司「悠克」股票，擬借殼上市經營觀光飯店業，交易案只進行三分之一，周、張2人入主成為公司董事長和董事，後來因資金不足無法順利完成交易，3人竟挪用公司1.6億餘元，炒作公司股價；新北地院審今依違反證交法分判周男8年6月、張男7年4月徒刑，陳男則因在逃通緝中。

判決指出，周明青和張永隆在入主悠克前，曾在陳威橡的主導下，與時任悠克（股票代號：6131，現更名為鈞泰國際股份有限公司）董事長的王姓男子商談轉讓經營權事宜，雙方議定以每股20元的價格收購王男及相關股東所持有的2750萬股，也講好透過集中交易市場買賣，並視實際出售金額多退少補。

周男等人第一次收購了1750萬股，2015年4月成功入主悠克，但手頭已無足夠資金收購剩餘的1000萬股，因此陸續以購買監視器、紅外線健康床和收購其他公司股份名義挪用公司資金，7月時將公司股價炒到成交價23元上下，藉拉抬股價方式獲取較有利的交易條件，因此被認定有影響市場價格和市場秩序之虞。

審理時，周男僅坦承挪用了公司部分資金，對於購買監視器、健康床等費用則辯稱「不是我指示的」，也否認有參與操縱股價。張男則辯稱自己只是公司副總，沒有能力碰觸到錢，對股票也不熟，指示配合公司主導人員匯款，對於操縱股價一事不知情。

法院調查，周男曾以指示其他公司配合將悠克的匯款轉匯到指定帳戶，因此未採信其說法。另外，周、張2人雖未實際參與悠克股票買賣，但他們擔任公司重要職務，不可能不知道公司股票基本面和資金遭假借名義挪用等情，況且2人還有提供人頭證券帳戶給陳威橡使用，顯見2人與陳是共同正犯。

法院認為，周、張2人以借殼上市方式入主悠克改經營觀光飯店業，卻不思妥善經營，挪用公司資金又操縱股價，審酌2人分別有妨害自由、賭博、偽造文書等前科，足見品行不佳，最後考量犯後否認、迄今未能與悠克公司達成和解等情量刑。

男子周明青因挪用悠克公司1.6億元資金炒股，今被新北地院依違反證交法判刑8年6月（示意圖）。本報資料照片
男子周明青因挪用悠克公司1.6億元資金炒股，今被新北地院依違反證交法判刑8年6月（示意圖）。本報資料照片

賭博 新北 上市公司

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