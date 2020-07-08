7台商幫韓國瑜拉票涉賄 檢方出證：張善政視訊拜票

前行政院長張善政。聯合報系記者陳良玨/攝影 湖南省長沙台商協會會長林懷等人被控幫國民黨提名總統候選人韓國瑜拉票涉賄，檢方起訴7名台商；台北地院今首開庭，偵查檢察官林達法庭中提示證據，指有光碟顯示在長沙「華天」酒店的賄選餐會中，韓的副手搭檔張善政曾以視訊方式露臉。

這份偵查中從未曝光的事證，依林達論告說明，內容是民眾所提供有關長沙「華天」大酒店的現場錄影；林達說，畫面顯示，張善政一度透過現場視訊連線方式和到場的人互動，而餐會主持人則高喊「總統好」等，不過，法院未安排勘驗光碟。

林達表示，賄選案起訴之後，有民眾提出餐會現場的錄影光碟，由此可證，拜票活動是由活動主辦單位事先聯繫妥當。

針對公訴檢察官突襲出證，林懷等被告全部爭執證據能力，被告、委任律師皆稱光碟來源可疑，並質疑張善政並未被依違反總統、副總統選罷法起訴，光碟即使未來勘驗，也不應視為證據。

被告委任律師還主張，如果參與餐會喊口號就是賄選，那麼台灣賄選辦不完；有律師稱，檢方沒有起訴張善政，卻拿出光碟作證據，沒有證據證明主辦單位與韓國瑜、張善政間有犯意聯絡、行為分擔，後續再對光碟證據能力表示意見。

賄選案共7人被訴，法院今天傳喚長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華、中華婦女聯合會副秘書長及湖南省衡陽辦事處主任沈斌，以及台商莊桓漳，後天再傳另3人審理。

台北地檢署起訴指出，林懷等人2019年12月11日在湖南省長沙市「華天」大酒店舉辦「2019湖南台胞年終尾牙聯誼會」暨「湖南省台灣同胞返鄉投票大會」活動，提供免費食宿以及抽獎活動，宴請500多名台商、台生，為韓國瑜造勢。

林懷等另舉辦返台投票優惠機票活動，人民幣1560元的機票可補助人民幣1550元，以此賄賂200多名台商返台投票。

此外，檢方還指控林懷等人分別向長沙市台辦、湖南省台辦申請補助人民幣50萬元、300萬元，事後收到補助款人民幣29萬元、120萬元，林懷等7人涉嫌違反總統、副總統選舉罷免法。