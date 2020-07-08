快訊

空拍錄下翻覆瞬間 海陸操演膠艇遭後浪「頂高翻覆」

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

台師大聘任教師疑雲 教授再告校長涉偽造文書

中央社 / 台北8日電

台師大教授夏學理質疑教師徵聘黑箱，5月間告發台師大校長吳正己涉偽造文書，今天則提出教師員額申請表，表示這是證明徵聘黑箱的關鍵證據，再向北檢控告吳正己涉違偽造文書。

夏學理先前告發時表示，台師大今年5月4日發出公文表示，要求系所在還沒有職缺的情況下，就先對外徵才，並透過一定機制產生「參考人選」。

夏學理說，「參考人選」給校長審查而造成內定，教評會變橡皮圖章，疑違反大學法規定，吳正己則涉嫌偽造文書，且這個吳正己私創的方法，他稱做吳正己的「闇黑條款」。

夏學理今天再度現身台北地檢署，表示吳正己在立院接受質詢時，坦承5月4日的公文並未經過校務會議，代表這份公文是違法公文，進而改變聘用程序，從原本按教育部規定的10項程序，變成吳正己訂定的13項程序。

他說，就是因為這樣的程序，導致盧修一女兒、音樂家盧佳君向台師大申請表演藝術所專任教師未獲通過。

夏學理提出106年專任教師員額申請表，表示當時吳正己寫同意給予專案助理教授一名，以中性數字表示且不牽涉任何當事人，是符合員額申請表的寫法，但現在吳正己新增三道程序，要求先送進參考人選供他先審查，因此造成截然不同結果。

夏學理說，對照106年的表格，吳正己在今年的員額申請表上，具體寫了指定人選姓名，這樣的指定是不是就對於他說的一切合法、沒有黑箱做了駁斥，因此再度提告。

台灣師範大學今天則派人在北檢外發布聲明稿，表示針對夏學理混淆視聽的不實指控，已提出嚴正澄清與法律告訴，重申聘任新進教師作業依法行政，根據大學法規定採「系所、院、校」三級三審制，絕無內定情事，本案已進入司法程序，希望夏學理適可而止，避免一再反覆舊調重談，毫無意義。

台師大 偽造文書 教師員額

延伸閱讀

再槓台師大校長 教授夏學理二度告發涉偽造文書罪

陽明大學 否認與交大「黑箱合校」

玉山U18對抗賽／預定亞青主戰捕手人選 教頭評張翔太安靜

前員工爆「乘風破浪的姐姐」幕後秘辛　5位女星之中有內定選手

相關新聞

男不滿鄰居關閉抽水馬達 共飆55句國罵遭罰1萬3千元

屏東縣一名陳姓女子（39歲）長期不滿鄰居抽水馬達運作時發出噪音，便數次向告知鄰居李姓男子（63歲），導致雙方關係不睦，直...

高雄男狠心棄4隻未開眼米克斯 快速道路旁曝曬2死

高雄鄭姓男子前年9月間疑似不滿他的機車遭流浪狗大小便，涉將停車場4隻剛出生幾天的米克斯幼犬，趁半夜帶至大寮區88快速道路...

更生人酒駕面臨再入獄 佛心法官肯定其努力撤原判免刑

彰化縣27歲張姓男子因在KTV喝啤酒後酒駕與人發生車禍碰撞，被依公共危險罪判刑2個月，他提起上訴，彰化地方法院法官審酌他...

不知自己生了！女害兒溺死馬桶 調查後獲不起訴

28歲的張姓孕婦今年2月腹痛跑到新北市板橋區四維公園上廁所，其因患有身心障礙，又無生產經驗，不知自己早產，導致男嬰溺死馬...

不滿防疫政策PO文送辦不罰 法官：抒發情緒而已

王姓網友在臉書散布「政府不准武漢台灣同胞回國」、「可以讓陸資來台！只要人民幣換美金就沒病毒」，被依違反社會秩序維護法造謠...

「剪髮像狗啃」新嫁娘網路留負評 美髮師求償48萬敗訴

陳姓女子2年多前到台南市某美髮沙龍修剪頭髮，遭王姓美髮師剪了太長而爆發口角，還報警處理，陳女蜜月前夕頭髮被剪壞氣炸了，「...

佯販賣台灣國家隊口罩 向大陸商詐1533萬被訴

台中市民馮姓男子在新冠肺炎期間，勾結綽號「王會長」男子，涉嫌佯稱可出國國家口罩隊生產的口罩至大陸地區，「王會長」與彰化大...

剪輯錄音控高閬仙判刑定讞 童仲彥回應了...

台北市前議員童仲彥，7年多前總質詢時，質疑台北市前市長郝龍斌妻子高閬仙收受廠商鑽石，高閬仙提出誹謗告訴，高院今天依散布誹...

長榮集團大房鬧內鬨 「弟弟派」到高院又敗訴

長榮集團創辦人張榮發過世後，由大房主導事業，卻爆發二子張國明、三子張國政，不滿長子張國華與老臣柯麗卿續掌長榮國際董事長，...

指遭總統斥喝 大法官呂太郎：不知曉、心中無鬼

前大法官許玉秀投書指蔡英文總統曾在3月找大法官、司法院前秘書長呂太郎到面前「斥喝」，掀起憲政分際疑慮，司法院和總統府都澄...

推筒子賭博也防疫 苗警破獲現場沒有賭客的網路賭場

新冠肺炎影響，沒有群聚的網路賭博興起，苗栗警察分局昨天傍晚在苗栗市中正路小巷，破獲一處網路推筒子賭場，買點數賭博，現場沒...

酒駕騎車到派出所領司法文書 值班警「聞」出開單扣車

48歲施姓男子騎機車到台南市南區金華派出所，向員警領取司法文書，機車就直接停在派出所門口，值班員警聞到他身上有濃濃酒味，...

熱門新聞

新北3歲女童遭男童猛摳下體流血 老師竟只顧一旁滑手機

新北微星科技公司傳墜樓意外 墜樓者為公司總經理

新北微星科技公司總經理墜樓 保全人員發現嚇壞了

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

懷疑妻子外遇 桃園男深夜棍棒活活打死老婆

童仲彥剪輯錄音控高閬仙、李永萍收鑽石 判6月刑定讞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。