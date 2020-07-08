台師大聘任教師疑雲 教授再告校長涉偽造文書

台師大教授夏學理質疑教師徵聘黑箱，5月間告發台師大校長吳正己涉偽造文書，今天則提出教師員額申請表，表示這是證明徵聘黑箱的關鍵證據，再向北檢控告吳正己涉違偽造文書。

夏學理先前告發時表示，台師大今年5月4日發出公文表示，要求系所在還沒有職缺的情況下，就先對外徵才，並透過一定機制產生「參考人選」。

夏學理說，「參考人選」給校長審查而造成內定，教評會變橡皮圖章，疑違反大學法規定，吳正己則涉嫌偽造文書，且這個吳正己私創的方法，他稱做吳正己的「闇黑條款」。

夏學理今天再度現身台北地檢署，表示吳正己在立院接受質詢時，坦承5月4日的公文並未經過校務會議，代表這份公文是違法公文，進而改變聘用程序，從原本按教育部規定的10項程序，變成吳正己訂定的13項程序。

他說，就是因為這樣的程序，導致盧修一女兒、音樂家盧佳君向台師大申請表演藝術所專任教師未獲通過。

夏學理提出106年專任教師員額申請表，表示當時吳正己寫同意給予專案助理教授一名，以中性數字表示且不牽涉任何當事人，是符合員額申請表的寫法，但現在吳正己新增三道程序，要求先送進參考人選供他先審查，因此造成截然不同結果。

夏學理說，對照106年的表格，吳正己在今年的員額申請表上，具體寫了指定人選姓名，這樣的指定是不是就對於他說的一切合法、沒有黑箱做了駁斥，因此再度提告。

台灣師範大學今天則派人在北檢外發布聲明稿，表示針對夏學理混淆視聽的不實指控，已提出嚴正澄清與法律告訴，重申聘任新進教師作業依法行政，根據大學法規定採「系所、院、校」三級三審制，絕無內定情事，本案已進入司法程序，希望夏學理適可而止，避免一再反覆舊調重談，毫無意義。