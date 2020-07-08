更生人酒駕面臨再入獄 佛心法官肯定其努力撤原判免刑

彰化縣27歲張姓男子因在KTV喝啤酒後酒駕與人發生車禍碰撞，被依公共危險罪判刑2個月，他提起上訴，彰化地方法院法官審酌他先前因案入監服刑4年後假釋出獄，努力工作，且已想與女友共組家庭，若因酒駕案判刑，再被撤銷假釋，將再面臨入監服刑，可能扼殺他更生契機，所以依刑法61條規定撤銷原判決，免刑，讓他有再一次改過機會。

張姓男子是去年12月某日凌晨在KTV喝啤酒後，駕駛自小客車在彰化市彰南路與重機駕駛發生車禍事故，酒測值為每公升0.36毫克，因此被判刑2個月而上訴。

由於張男曾因毒品案被判刑7年，入監服刑4年後假釋出獄後，努力找工作，除了在餐飲店工作，還兼差當計程車司機，且已想與女友共組家庭，希望回歸正常生活，若因酒駕案判刑，再被撤銷假釋，將再面臨入監服完3年刑期。