更生人酒駕面臨再入獄 佛心法官肯定其努力撤原判免刑
彰化縣27歲張姓男子因在KTV喝啤酒後酒駕與人發生車禍碰撞，被依公共危險罪判刑2個月，他提起上訴，彰化地方法院法官審酌他先前因案入監服刑4年後假釋出獄，努力工作，且已想與女友共組家庭，若因酒駕案判刑，再被撤銷假釋，將再面臨入監服刑，可能扼殺他更生契機，所以依刑法61條規定撤銷原判決，免刑，讓他有再一次改過機會。
張姓男子是去年12月某日凌晨在KTV喝啤酒後，駕駛自小客車在彰化市彰南路與重機駕駛發生車禍事故，酒測值為每公升0.36毫克，因此被判刑2個月而上訴。
由於張男曾因毒品案被判刑7年，入監服刑4年後假釋出獄後，努力找工作，除了在餐飲店工作，還兼差當計程車司機，且已想與女友共組家庭，希望回歸正常生活，若因酒駕案判刑，再被撤銷假釋，將再面臨入監服完3年刑期。
法官認為，張男假釋後盡力復歸社會，穩定建立正常生活，實屬不易，若因酒駕案再被判刑，即需面臨撤銷假釋後之殘刑，則其努力重建的穩定工作、生活又將歸零，所以法官依刑法61條規定「犯最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪，情節輕微，顯可憫恕，依第59條規定減輕其刑仍嫌過重者，得免除其刑，希望他能回歸正常生活，不再犯錯。
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