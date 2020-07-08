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不知自己生了！女害兒溺死馬桶 調查後獲不起訴
28歲的張姓孕婦今年2月腹痛跑到新北市板橋區四維公園上廁所，其因患有身心障礙，又無生產經驗，不知自己早產，導致男嬰溺死馬桶，事後與宋姓男友雙雙被控遺棄致人於死罪，經新北地檢署調查，今天才獲不起訴處分。
偵訊時，張女承認知道自己懷孕，但因為沒有產檢，不知道懷孕多久。對於遺棄指控，她辯稱當時是肚子痛去上廁所，有感覺到什麼東西跑出來，但起身查看，只看到馬桶裡有一堆東西和血，不知道是嬰兒，直到醫院護士跟她說明，才知道自己可能生了。
宋男則稱自己是聽到張女跌倒呼救才跑到廁所查看情況，當時他看見張女下巴有傷，內褲有血，就直覺打119求救，也是騎車跟到醫院才知早產情事。
檢方相驗解剖後，確定男嬰是因為胎盤早期剝離急產，無及時處理造成窒息死亡，無法完全排除遺棄的可能。不過，檢方調閱監視器發現，張女獨自走進公廁，約莫半小時後光著下半身跌倒在公廁中間走道，過了近十分鐘才醒來，攙扶著牆壁慢慢走出廁所，送醫時，膚色蒼白，精神也略微慌恐。
檢方認為，張女在事發當下身體狀況虛弱不佳，本身也是無自救能力之人，再加上她過去無生產經驗，其母又證稱她有身心障礙，智力有些問題，無法排除她在第一時間確實不知道早產的可能。由於無其他積極證據能證明張、宋2人就醫前已知生產情事，因此全案不起訴處分。
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