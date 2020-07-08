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北區國稅局拍緝菸英雄微電影 檢舉私菸獎金最高600萬元

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

財政部北區國稅局今天舉行拒絕私菸、全民護廉宣導活動，現場首播自製微電影「緝菸英雄」，宣導活動主要在於防制菸品稅捐逃漏，去年台灣查緝到兩千多萬包私菸，比前一年增加2成，其中桃園就查緝190萬包。局長王綉忠說，民眾可注意菸品有無完整標示，或明顯低於市價就可能是私菸，可向國稅局檢舉，獎金最高可領600萬元。

財政部為加強查緝私劣菸修正「檢舉或查獲違規私酒獎勵辦法」，去年將檢舉獎金從20%提高到30％，還增訂了內部吹哨者條款，員工檢舉獎金從20%提高到45%。

今天在北區國稅局的宣導活動，邀來桃園市長鄭文燦、廉政署署長鄭銘謙、賦稅署副署長李怡慧、桃園市政府地方稅務局長姚世昌，以及基隆、新竹、苗栗縣政府稅務機關與國稅局代表與會，現場不僅表揚5名國稅局廉政志工，也首度播映「緝菸英雄」微電影，宣導「防治私菸、全民有責」的觀念。

王綉忠說，20隻香菸菸稅加上菸捐51.8元，若市面上買到低於51.8元的香菸，就要小心是私菸，若價格高於51.8元，也要注意包裝盒標示是否完整，是否有危害健康警語、尼古丁成分以及寫上NT51.8元字樣，若標示不全就很可能是私菸，不只有危害人體健康疑慮，也會造成桃樂稅收致使財政不健全。

「拒絕私菸注意3不1要原則！」王說，3不是「不用、不選、不買」，民眾不要購、賣來歷不明的私菸，再來若有在檳榔攤、小吃店等零售店面發現疑似來歷不明或低價的菸品就要勇於檢舉，可撥打免費檢舉專線0800-867890，國稅局即會會同相關單位查緝法辦。

鄭文燦今天也到場參與拒絕私菸宣導活動，先肯定國稅局在5、6月份報稅期間落實防疫措施，避免報稅群聚風險，並提到菸捐與菸稅用於全民健保、長照與菸害防制等面向，對國人健康有保障，呼籲民眾誠實報稅、拒絕私菸，也希望更多民眾投入廉政與稅務工作，為國家盡心。

財政部北區國稅局今天舉行拒絕私菸、全民護廉宣導活動，現場表揚5名廉政志工。記者張裕珍／攝影
財政部北區國稅局今天舉行拒絕私菸、全民護廉宣導活動，現場表揚5名廉政志工。記者張裕珍／攝影
財政部北區國稅局今天舉行拒絕私菸、全民護廉宣導活動。記者張裕珍／攝影
財政部北區國稅局今天舉行拒絕私菸、全民護廉宣導活動。記者張裕珍／攝影
財政部北區國稅局今天舉行拒絕私菸、全民護廉宣導活動，賦稅署副署長李怡慧（左起）、廉政署署長鄭銘謙、桃園市長鄭文燦、北區國稅局長王綉忠、桃園市政府地方稅務局長姚世昌等人出席啟動儀式。記者張裕珍／攝影
財政部北區國稅局今天舉行拒絕私菸、全民護廉宣導活動，賦稅署副署長李怡慧（左起）、廉政署署長鄭銘謙、桃園市長鄭文燦、北區國稅局長王綉忠、桃園市政府地方稅務局長姚世昌等人出席啟動儀式。記者張裕珍／攝影
財政部北區國稅局今天舉行拒絕私菸、全民護廉宣導活動，現場首播自製微電影「緝菸英雄」。記者張裕珍／翻攝
財政部北區國稅局今天舉行拒絕私菸、全民護廉宣導活動，現場首播自製微電影「緝菸英雄」。記者張裕珍／翻攝
財政部北區國稅局今天舉行拒絕私菸、全民護廉宣導活動，現場首度播映宣導微電影。記者張裕珍／攝影
財政部北區國稅局今天舉行拒絕私菸、全民護廉宣導活動，現場首度播映宣導微電影。記者張裕珍／攝影

私菸 微電影 菸稅

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