聽新聞
test
0:00 / 0:00
男不滿鄰居關閉抽水馬達 共飆55句國罵遭罰1萬3千元
屏東縣一名陳姓女子（39歲）長期不滿鄰居抽水馬達運作時發出噪音，便數次向告知鄰居李姓男子（63歲），導致雙方關係不睦，直到去年底，陳女受不了噪音將抽水馬達將其關閉，因此，與李男發生爭執。一旦雙方發生爭執，李就會不斷朝陳女飆罵「幹你媽機掰」，最後陳女無法忍受便錄影蒐證，並向李男提告公然侮辱罪，最後屏東地方法院判處李男繳付1萬3千元罰金。
根據判決指出，陳女去年12月3日因為無法忍受鄰居李男的水馬達運作時太吵，憤而將馬達關閉，雙方因此發生口角，李男不滿陳女關閉抽水馬達不斷向陳女飆罵「幹你媽機掰」等語，陳女無法忍受便錄影蒐證。
兩人從去年底12月3、4日發生爭執，到了今年1月10日與2月19日，每逢因抽水馬達噪音發生爭執，李男就會不斷向陳女飆罵「幹你媽機掰」。經李女的錄音內容統計4次爭執中，李男共飆罵陳女55句「幹你媽機掰」，單次最高就說了32句，於是陳女便向李男提告公然侮辱罪。
經屏東地方法院審理時，認為李男所犯的4件公然侮辱罪中，犯意有別，行為互殊，因此分論併罰。因此，判處李男需繳納１萬3千元罰金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言