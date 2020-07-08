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男不滿鄰居關閉抽水馬達 共飆55句國罵遭罰1萬3千元

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣一名陳姓女子（39歲）長期不滿鄰居抽水馬達運作時發出噪音，便數次向告知鄰居李姓男子（63歲），導致雙方關係不睦，直到去年底，陳女受不了噪音將抽水馬達將其關閉，因此，與李男發生爭執。一旦雙方發生爭執，李就會不斷朝陳女飆罵「幹你媽機掰」，最後陳女無法忍受便錄影蒐證，並向李男提告公然侮辱罪，最後屏東地方法院判處李男繳付1萬3千元罰金。

根據判決指出，陳女去年12月3日因為無法忍受鄰居李男的水馬達運作時太吵，憤而將馬達關閉，雙方因此發生口角，李男不滿陳女關閉抽水馬達不斷向陳女飆罵「幹你媽機掰」等語，陳女無法忍受便錄影蒐證。

兩人從去年底12月3、4日發生爭執，到了今年1月10日與2月19日，每逢因抽水馬達噪音發生爭執，李男就會不斷向陳女飆罵「幹你媽機掰」。經李女的錄音內容統計4次爭執中，李男共飆罵陳女55句「幹你媽機掰」，單次最高就說了32句，於是陳女便向李男提告公然侮辱罪。

經屏東地方法院審理時，認為李男所犯的4件公然侮辱罪中，犯意有別，行為互殊，因此分論併罰。因此，判處李男需繳納１萬3千元罰金。

李姓男子（63歲）長期不滿鄰居關閉抽水馬達，憤而向鄰居飆罵髒話，遭判1萬3千元罰金。本報資料照片
李姓男子（63歲）長期不滿鄰居關閉抽水馬達，憤而向鄰居飆罵髒話，遭判1萬3千元罰金。本報資料照片

屏東縣 公然侮辱 噪音

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