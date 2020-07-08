不滿防疫政策PO文送辦不罰 法官：抒發情緒而已

王姓網友在臉書散布「政府不准武漢台灣同胞回國」、「可以讓陸資來台！只要人民幣換美金就沒病毒」，被依違反社會秩序維護法造謠移送法辦。台北地院審理認為，王PO網又下架，只在抒發情緒，沒有違法故意，裁定不罰。可抗告。

北市警文山第一分局移送說，王今年2月16日上網，於臉書散布「政府不准武漢台灣同胞回國、因為怕防疫漏洞、醫療匱乏？」、「政府可以讓陸資來台！只要人民幣換美金就沒病毒？」、「政府說健保制度快破產、20萬美元可以讓陸籍人士『享受台灣高級醫療健保』？」、「政府罔顧同胞安危健保財務危機只要錢…」， 涉造謠。

王辯稱，訊息是他從通訊軟體微信上轉貼而來，發布訊息僅一時氣憤，沒有特別目的，只在表達他的心情，訊息隔天就撤下了。

法院審查認為，根據王的說法，他未經查證即刊載爭議內容，雖然不當，但主要目的在抒發不滿情緒，且訊息在質疑政府施政措施，對政府邊境管制、醫療政策表達不滿，雖可能造成人民對政府的不信任，但不一定會轉化成畏懼、恐慌的負面心理。