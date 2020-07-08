四肢捆綁溺斃外甥案 女子求死刑不成遭判8年

劉姓女子不滿外甥不聽從管教，將外甥雙手雙腳捆綁，以浴缸放水溺斃。二審高院今天審酌劉女有悔意、盼法院判處死刑，死者父親願意原諒等情，依凌虐致死罪判處8年，可上訴。

判決指出，劉姓女子為被害少年的姨母，被害少年從民國108年6月間終止安置後，即與父親、妹妹同住在劉姓女子家；劉女在108年8月6日晚間10時許，因少年未聽從管教，先持衣架毆打少年手臂及背部，再用童軍繩將少年雙手反綁於背後及雙腳捆綁，使少年無法掙脫、自行站立，僅能坐躺在浴缸內後，開始在浴缸內注滿水，使少年僅下巴以上部分露出水面。

少年仰躺浮在水面上，因緊張、啜泣並左右扭動身體掙扎，劉女以手將少年頭（臉）部壓入水面下3、4秒，造成少年嗆水、驚嚇不斷掙扎，劉女後來貿然離開浴室，在客廳抽菸、喝水、發呆約3、4分鐘後，返回浴室察看，少年面部朝下，因溺水、窒息致呼吸衰竭死亡。

二審審酌，劉女所為盡失長輩對晚輩疼愛之心，還使少年飽受凌虐之苦，最終喪命，另考量劉女在少年母親因病過世後，即收留少年的父、妹同住，平日幫忙照顧少年及少年妹妹，犯後坦承犯行，並於偵查中屢次表明希望法院判處其死刑，對犯行深具悔意，且少年父親到庭表示願意原諒劉女所為，因此依凌虐致死罪判處8年，可上訴。