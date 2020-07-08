「剪髮像狗啃」新嫁娘網路留負評 美髮師求償48萬敗訴

陳姓女子2年多前到台南市某美髮沙龍修剪頭髮，遭王姓美髮師剪了太長而爆發口角，還報警處理，陳女蜜月前夕頭髮被剪壞氣炸了，「整個頭髮現在像狗啃過一樣」在臉書社群留負評，引發消費糾紛，調解未果，王認名譽受損生意一落千丈，請求2年營業損失及精神賠償48萬元且登報道歉，台南地院認陳女言論並非憑空捏造，尚未逾越合理評論範疇，判王敗訴，可上訴。

王主張，2017年12月間，陳女到他所經營美髮沙龍店剪髮，雙方言明剪髮長度及造型等，30分鐘後他進入最後修飾時，陳女突然從座椅上站起來，對他大聲咆哮說剪了太長，隨即脫下圍巾丟在地上，口出惡言「白痴」，又拿出手機打電話報警。

陳女當晚即上網向台南市消保官辦公室申訴外，在臉書社群發文「我被…xx美髮沙龍雷到了，整個頭髮現在像狗啃過一樣」，「那家店很恐怖…打薄用削的，老闆頭髮隨意抓起來就從髮根削下去，弄得我現在髮根分岔亂翹又毛躁，然後兩邊厚度和長度還不一樣…」。

王接獲消保官公文後聲請調解，表明願意賠償1800元，但同時要求陳女應賠償其在臉書社群指摘不實事項，迄無任何外客上門的營業損失20萬元，調解未果。

王臚列事件發生前後營業額差異，求償2年來平均每月1萬5000元營業損失共36萬元，以及精神慰撫金12萬元，合計求償48萬元，並登報道歉。

陳女指出，雙方約定剪髮長度約10公分後即入內剪髮，約數十分鐘後，雖她有嚴重近視但仍隱約發現頭髮修剪長度不符預期，要求戴回眼鏡時，驚覺已逾10公分剪髮長度，憤而起身制止，並拾取剪落頭髮測量約25公分以上。

她不甘頭髮被剪壞，且新婚後即將前往度蜜月，心情難過不已，依員警建議上網填寫消費爭議申訴資料，並在社群上陳述自身不愉快理髮經驗。她認為，作生意本就是適者生存、不適者淘汰，對方是否有考慮過本身技術程度可能使顧客去過一次後就不敢再上門，才是生意不佳的原因？

判決指出，陳女當天被剪下的頭髮長度約25公分，與預期有相當大的落差，在受刺激當下與王發生爭執，致口出「白癡」，依當時情境，應是一時情緒。陳女因剪髮結果使其外觀受損，又未獲店家積極處理及回應，在社群上發文表達其當時內心感受，可見她確依自身消費經驗，抒發其個人觀感及提出批評，並非捏造或無所憑據言論。