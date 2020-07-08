中橫公路屬天險 日本單車騎士遭石砸死國賠落空
日籍男子白井寬之3年前在太魯閣國家公園騎車時遭落石砸死，家屬提出國家賠償。宜蘭地方法院審理後認為，當地常坍方，公路總局已善盡責任，駁回國賠申請。
公路總局今天表示，將在事故地點延伸明隧道，避免意外再發生。
白井寬之原預定於106年9月10日，在花蓮太魯閣參加一項挑戰賽，但於同年同月9日上山試騎自行車賽事路線時，在台8線中橫公路九曲洞西側隧道口附近，遭落石重擊不治。
白井寬之家屬之後認為，負責養護的公路總局第四區養護工程處未善盡責任，委請律師提出國賠。
宜蘭地方法院民事判決指出，依工程專家意見，這件事故的落石掉落高度至少有100公尺，且非來自事發路段邊坡。落石既然突然從高處掉落，實屬猝不及防事變，是不可預測災害。
此外，事發處沿線地質也不穩，屬於天險路段，本非防護網或防石柵就可完全阻擋落石，加上公路總局在當地附近也已設置「注意落石」標誌，足認公路總局已善盡相關責任，駁回國賠申請。
公路總局第四區養護工程處長李順成告訴中央社記者，因事發處就在當地明隧道入口前，太魯閣國家公園管理處討論後，計畫延伸明隧道長度，避免意外再發生。
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