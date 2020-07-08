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剪輯錄音控高閬仙判刑定讞 童仲彥回應了...
台北市前議員童仲彥，7年多前總質詢時，質疑台北市前市長郝龍斌妻子高閬仙收受廠商鑽石，高閬仙提出誹謗告訴，高院今天依散布誹謗文字罪，判童仲彥6月徒刑，得易科罰金定讞。童仲彥今天也在臉書回應，指這是他一早收到的生日禮物。但童仲彥說，他提交了證人錄音證據音檔，卻被判定毫無信度效度，並提到「荒謬的78鑑定報告。」
對於高院更一審認定童仲彥的錄音檔經剪輯，依散布誹謗文字罪判童6月徒刑，得易科罰金定讞。童仲彥今天在臉書表示，這18萬罰金，若能捐給他的金色力量黨有多好，由於今天是童仲彥生日，童說，這是他一早收到的生日禮物。
童仲彥也表示，雖然他提交了證人錄音證據原檔，但卻收到了一份被指毫無信度效度、主觀臆測的聲紋鑑定報告，童仲彥說，他曾找國外認定機構給建議，但他們都覺得不可思議，本想請此專業機構重做報告，但卻因費用太高作罷。童仲彥說，法官採信所謂「國內專家」報告無可厚非，童仲彥也預告，他找一會跟大家直播分享，並標籤「荒謬78鑑定報告」。
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