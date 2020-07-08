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佯販賣台灣國家隊口罩 向大陸商詐1533萬被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民馮姓男子在新冠肺炎期間，勾結綽號「王會長」男子，涉嫌佯稱可出國國家口罩隊生產的口罩至大陸地區，「王會長」與彰化大廠台灣優紙業有限公司生產口罩的老闆熟識，可供應大量口罩，致大陸商人張男、陳男信以為真，先後被詐款人民幣365萬（折合新台幣1533萬元），台中地檢署今天依詐欺等罪起訴馮男。

檢警到台中市東區建德路馮德街馮男（46歲）住處，查扣新台幣199萬6000元，以及1輛賓士車、1輛ALPHARD休旅車、4輛GOGOGO全新電動機車等，檢察官並將扣案的車輛進行拍賣，共計賣得新台幣286萬6000元。

起訴書指出，馮男勾結綽號「王會長」的男子，由馮於2月5日中午，透過手機與大陸地區張姓商人聯繫，佯稱「王會長」與彰化工廠即「台灣優紙企業有限公司」生產口罩的老闆熟識，可供應大量口罩，預定於2月20日抵達廣州。

馮因應張的要求，提供「台灣優紙企業有限公司」彰化廠區於財團法人紡織產業綜合研究所檢驗報告予張，以此取信於張，張再告訴友人陳男，陳遂委託張向馮下訂1554萬片口罩（每片口罩人民幣3元），由張匯款訂金人民幣10萬元給馮。

馮為取信於張，2月14日晚間，以微信傳送印有批號及製造商的口罩外盒照片（馮將台灣舒潔股份有限公司生產的FlexAid醫療用口罩，偽裝為台灣優紙企業有限公司生產的口罩外盒）給張，並向張佯稱經濟部工廠登記證及營利事業登記證是他向台灣優紙企業有限公司取得。

致張信以為真，匯款人民幣95萬至馮指定的人頭帳 戶，而陳也匯人民幣300萬至馮的人頭帳戶。事後，張、陳未收到口罩欲報警，馮為拖延張報警，於2月24日，透過地下匯兌，將人民幣40萬返還張，自此之後，張即無法與馮取得聯繫。

篤與「王會長」共計詐得人民幣365萬元（以匯率4.2計算，折合新台幣1533萬元），馮從中獲得新台幣450萬元，以詐欺所得購買賓士車、休旅車、電動機車；「王會長」則得款1083萬元。

台中市民馮姓男子在新冠肺炎期間，勾結綽號「王會長」男子，涉嫌佯稱可出國國家口罩隊生產的口罩至大陸地區，致大陸商人張男、陳男信以為真，先後被詐款人民幣365萬（折合新台幣1533萬元），台中地檢署今天依詐欺等罪起訴馮男。圖／本報資料照
台中市民馮姓男子在新冠肺炎期間，勾結綽號「王會長」男子，涉嫌佯稱可出國國家口罩隊生產的口罩至大陸地區，致大陸商人張男、陳男信以為真，先後被詐款人民幣365萬（折合新台幣1533萬元），台中地檢署今天依詐欺等罪起訴馮男。圖／本報資料照

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