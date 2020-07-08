長榮集團大房鬧內鬨 「弟弟派」到高院又敗訴

長榮集團創辦人張榮發過世後，由大房主導事業，卻爆發二子張國明、三子張國政，不滿長子張國華與老臣柯麗卿續掌長榮國際董事長，提起多件民事訴訟，另聲請定暫時狀態假處分，請求禁止「哥哥派」行使董監事職權，法院已裁定駁回「弟弟派」聲請。另外，「弟弟派」提吿請求撤銷股東會決議，台北地方法院去年駁回弟弟派請求，判弟弟派敗訴。案經上訴，高院今駁回。

長榮集團鬧內鬨，大房三個兒子分成兩派，「哥哥派」是長子張國華、楊美珍夫婦及柯麗卿、戴錦銓；「弟弟派」是次子張國明、張聖皓父子與三子張國政為首。

長榮國際公司去年2月11日召開股東會改選董監事，「哥哥派」張國華與柯麗卿連手，在7席董監事中拿下3董1監，「弟弟派」張國明以祥陽慈善基金會拿下一席董事席次、張國政以政慧發展社會福利慈善事業基金會拿下一席董事、張國政親戚謝國獻拿下一席監事。

但「弟弟派」不滿由柯麗卿擔任長榮國際董事長，向法院提出4件本案訴訟，要求宣告長榮國際公司股東會決議無效、7席董監事應全面退出、確認董事長行為無效、要求法院指定管理人接管張榮發基金會等。

「弟弟派」向法院提出定暫時狀態假處分，認為在本案訴訟判決確定前，禁止柯麗卿行使長榮國際公司董事長和董事職權、禁止張國華等人行使長榮國際公司董事職權，去年3月21日被法院裁定駁回。