高雄男狠心棄4隻未開眼米克斯 快速道路旁曝曬2死

高雄鄭姓男子前年9月間疑似不滿他的機車遭流浪狗大小便，涉將停車場4隻剛出生幾天的米克斯幼犬，趁半夜帶至大寮區88快速道路附近空地棄置，2天後附近店員詢問下，去尋找只見2隻狗屍。鄭事後被法辦，高雄地院認為，幼犬缺乏母狗哺乳加上高溫曝曬，死亡與他的行為有關，依違反動保法處拘役30日，併科罰金20萬。可上訴。

判決指出，鄭姓男子不滿他停在停車場的機車，被流浪狗排泄物汙染，2018年9月27日凌晨12點半許，騎車載4隻出生僅幾天的幼犬，帶至大寮區88快速道路附近空地棄置，直到附近餵養幼犬的金紙行店員發覺不見，詢問之下，鄭才帶領前往棄置處，但只見2隻死亡幼犬。

金紙行老闆及員工證稱，有隻母狗到金紙行後方生了5隻小狗，約2018年9月16日生的，小狗眼睛還沒睜開，其中1隻狀況較不好，被員工帶回家照顧仍死亡，剩4隻養在停車場，都會餵母狗飼料和水，幼犬則喝母奶，「養得肥滋滋的」，但也表示，鄭姓男子不願他們餵養母狗及小狗，多次起爭執。

鄭姓男子辯稱，他多次向房東及金紙行員工反應不要在停車場餵養狗，沒獲回應才會把幼犬移走，「只是想說是流浪犬，應該回歸野外」，沒養過狗不知道幼犬無法喝水與吃飼料，且幼犬可能體弱或疾病，他帶走4隻只2隻死亡，死亡應非他造成，加上他還帶人再去找幼犬，可見沒傷害的意圖。

2隻幼犬屍體腐敗嚴重，無法判讀死因，獸醫作證指出，幼犬斷奶前都需要母狗哺乳，不可能獨立喝水或吃飼料，且依氣象資料回推，棄置地點地面的日間溫度可高達40至42度，所以高溫對幼犬身體造成影響、只有提供飼料和水是無法存活，棄置在那「死亡是必然的」。