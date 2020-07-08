指遭總統斥喝 大法官呂太郎：不知曉、心中無鬼

前大法官許玉秀投書指蔡英文總統曾在3月找大法官、司法院前秘書長呂太郎到面前「斥喝」，掀起憲政分際疑慮，司法院和總統府都澄清無斥喝一事，但當天在場的民間團體成員則言之鑿鑿，引發政界、法界非議。呂太郎今在法官論壇上聲明，沒有聽到蔡英文「喝斥」、「訓斥」、「訓誡」任何人，他也不是以大法官立場去表示任何立場。

法官論壇昨天出現「呂太郎大法官，自請下台吧」的發文，有法官批評「當我們這些小法官努力抗拒各種壓力維護司法獨立時，居然有大法官對行政權力如此卑躬屈膝」、「在下雨天一通電話隨傳隨到，姑且不論有沒有被『喝斥』，光是這種行為就容易讓人懷疑我們的司法體系是否有能力獨立審判」、「為何在接到電話時不嚴正表達立場，與小法官們共同維護司法尊嚴？」。

一名法官認為，呂去的地方是總統官邸，地點與時間都敏感，縱然總統逾越司法分際，但「堂堂大法官搞成這樣，還當自己是行政官嗎？如果這樣也適任大法官，我也無言了。」

呂太郎針對3月27日到總統官邸向民間司改會等團體說明刑事訴訟法有關於證據章協商過程一事，今說明如下：

一、 當天是總統接見民間司改會等團體，聽取有關於司法改革國是會議落實的相關意見。討論到刑事訴訟法證據章修正草案，該團體反應司法院已經將草案會銜行政院，但在行政院會銜過程中有了不同意見，因此多次協商均無結果。因為草案之協商及研修，是我秘書長任內主持的，新任林秘書長並不清楚，無法回答，現場陷入某種「僵局」，為了立即了解爭議所在，消除彼此誤解，順利推動改革法案，因此總統乃透過在現場之林秘書長邀請我去說明協商經過。我認為刑事證據的修法，事涉人權保障核心，能順利推動立法，對我國人權保障有重要功能，這是公開場合，尤其是以「監督」司法改革為目的的許多團體在場，當面把問題說清楚，避免誤會，影響司法改革之推動，自有其必要。我只是以前手的立場，在公開場合說明「過去」經辦的事實，既不是對於現在或是未來政策應該如何表達看法，也不在討論個案或某一制度是否適當、是否合憲或有無憲法爭議等問題，更不是以大法官立場去表示立場，從形式或實質來看，都不涉及大法官職權的行使，也與大法官應獨立行使職權無涉（事實上該議題在我到場前，經行政院說明後，已結束討論）。

我心坦蕩蕩，我行方正正，心中無鬼，何懼之有？

二、 在我到場前，現場討論之過程，我不知曉。我到場後，沒有聽到總統有對何人「喝斥」、「訓斥」、「訓誡」等情形，要勉強說明總統的態度，是「要求」各行政部門要多聽民意，能溝通的儘量溝通，如此而已。