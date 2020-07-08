推筒子賭博也防疫 苗警破獲現場沒有賭客的網路賭場

新冠肺炎影響，沒有群聚的網路賭博興起，苗栗警察分局昨天傍晚在苗栗市中正路小巷，破獲一處網路推筒子賭場，買點數賭博，現場沒有賭客及賭資，全案查扣電腦設備等證物，依賭博罪嫌函送8名賭場工作人員，並擴大偵辦中。

警方調查，這處網路賭場隱身巷弄，沒有賭客進出，且必須加入會員，利用LINE群組直播推筒子，供賭客下注，主持人抽頭賭資5%，自以為神不知鬼不覺，苗栗警方循線昨天持搜索票查獲，扣案電腦設備及鏡頭等證物，進一步追查中。