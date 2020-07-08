酒駕騎車到派出所領司法文書 值班警「聞」出開單扣車

48歲施姓男子騎機車到台南市南區金華派出所，向員警領取司法文書，機車就直接停在派出所門口，值班員警聞到他身上有濃濃酒味，騎士領完信後，員警實施酒測0.19mg/L，雖未達公共危險，但仍超標。警方依法交通告發並扣車。台南市警六分局交通組說，依道路交通管理條例，台南監理站可對施開罰1萬5千元至9萬元，施繳完罰金後才可領回機車。

施向員警表示，他於7月6日晚間10時起飲用啤酒，席間約飲用2-3瓶啤酒左右。7日一早，他想起有信件寄存在派出所內，就想趕至工地上班前，先騎車去派出所理領信，不料身上濃濃酒味被機敏員警許哲榮識破，警方依法交通舉發並扣車。

金華所員警許哲榮是警專23期畢業，從警約14年，他觀察力敏銳，各項工作都相當投入，對各類案件也保持高度機敏，勤業務表現俱佳，去年功獎也在百支以上，因此施姓員警至派出所領信時，他立刻查覺到機車騎士有酒味酒容，並予以舉發。

六分局長陳錦文表示，警方執法實務上發現不少類似案例：民眾於前一晚飲酒過量或休息不足，隔日早上駕車上班時，仍有濃厚酒味，警方查獲時如酒測值超標，仍須依法舉發；若不幸發生交通事故，仍須負上公共危險的刑事責任。陳分局長呼籲：民眾飲酒仍須衡量身體狀況，切勿過量豪飲，並適度休息，以免影響隔日上班或生活作息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康