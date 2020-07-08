「Artr」親子餐廳無預警停業 負責人吸金判關6年半定讞

知名積木塗鴉親子連鎖餐廳Artr無預警停業，餐廳負責人張文亮遭投資人控告吸金、詐欺9000餘萬元，被檢方依違反銀行法將起訴；最高法院判刑6年6月定讞。

張文亮以「詠語創意公司」設立Artr親子連鎖餐廳，在台北市立美術館、基隆海科館、宜蘭傳藝中心等地廣設分店，全台共有9家分店，他自親子連鎖餐廳開始經營時，就號召員工前往各處召開說明會，並邀集國、高中同學投資餐廳。

張文亮將親子餐廳按不同地區分店，設定投資單位，分別是20萬元、60萬元、100萬元，但不論投資金額多寡，投資報酬率都相當高，可以保證獲利，於是餐廳員工及同學又找了他們的親朋好友加入投資。

豈料，餐廳週轉不靈，2017年9月間無預警停業，30多名投資人認為張文亮惡性倒閉，提告詐欺及違反銀行法吸金。案發後，張文亮與家人出境躲避，在檢方發布通緝前到案。