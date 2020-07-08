再槓台師大校長 教授夏學理二度告發涉偽造文書罪

台灣師範大學表演所教授夏學理指控，校長吳正己在教評會外增設「第四審」聘任教師時「黑箱作業」，違反教育部原規定的大學人員聘用程序，以一紙書函擅自新增3項聘用程序，並「由校長審查及挑選後核給員額」，今二度赴台北地檢署告發吳涉使公務員登載不實。

5月14日，夏學理赴北檢告發吳正己涉偽造文書罪。他表示，吳在5月4日發出一封給校內各院所的書函，公然要求全校必須在「尚無員額」情況下對外徵才，並由校長進行審查、挑選後，再核給員額，這是違法公文。

夏說，大學教師的任用都必須依照大學法及教育人員任用條例相關規定進行公平、公正、公開甄選，程序上是由系所教評會到學院、最後到學校教評會，其中完全沒有校長角色。

教師聘任權限是在「教師評審委員會」，吳正己卻是要求系所提出「參考人選」給校長審查，其實很容易就內定，教評會變橡皮圖章，且要在教評會另外增添程序，依法也要經校務會議為之。

夏說，吳正己5月4日竟然明目張膽的發出書函，以非法定組織對於人事案的決議來否定系所提出的人事員額請求，已經涉及刑法使公務員登載不實罪。

夏學理今天拿出「關鍵證據」指比對吳在2017年擔任台師大副校長期間，於「教師員額申請表」上留下的文字，吳曾在申請表上寫下「同意給予專案助理教授一名」等符合大學法規範的中性文字，升任校長後卻新增3項聘用程序，還寫下「特定人」。