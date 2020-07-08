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台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾造謠？警送辦法院不罰
台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今年2月臉書發文，以滯留中國武漢的血友病童與母親為題，探討不是台灣人卻享受台灣健保的問題，警方認杜散布謠言，依社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，杜根據新聞發表評論、探討健保，屬可受公評之事，裁定不罰。
今年2月新型冠狀病毒疫情嚴峻，為了台灣是否應接回滯留武漢的血友病童有爭議，杜奕瑾隨即於臉書以「寄生台灣」為題發表評論。
台北市警大安分局認為杜散布謠言，將他移送法辦，杜辯，他的文章被斷章取義，他是想幫陸委會釐清真相。
法官認為，根據杜的文章「晚上陸委會指血友病童是中華民國籍、持有身份證，且其母親也已取得中華民國籍、持有身分證」的陸委會說法，他是根據新聞發文探討，不是捏造新聞，難認定讓人產生畏懼、恐慌等負面心理進而影響公共安寧。
裁定說，非本國籍人是否可使用健保，是可受公評之事，杜的評論受憲法言論自由的保障，不罰。
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