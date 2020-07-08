代管土地欠稅102萬 行政執行署扣押存款後持現金繳清

于姓男子欠繳受託管理土地衍生的地價稅102萬元，法務部行政執行署台北分署日前扣押于的存款後，于上月持現金到場繳清。

于受託管理一家開發公司位於北市大同區4筆土地，未繳納2019年度地價稅102萬元，稅捐稽徵處中山分處於今年5月下旬將于移送分署執行。

台北分署5月28日核發執行命令，扣押于的銀行存款，于多次去電爭執納稅義務人應為開發公司，不過，執行官向于說明法令，指土地稅法明定土地為信託財產者，於信託關係存續中，受託人即為納稅義務人。

台北分署說，經致電余姓男子、解釋相關法律依據，于上月3日捧著現金到台北分署繳清欠稅。