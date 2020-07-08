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蔡學良案民事再審今駁回 東檢重啟調查部分：持續調查

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

空軍中士蔡學良12年前在靶場中彈身亡，軍檢和台東地檢署調查均以自殺結案。蔡母親尤瑞敏今年3月由民間司改會陪赴台灣高等法院聲請民事再審，並以新證據再向台東地檢署提告當年軍方長官殺人，檢方分他字案調查是否有他殺嫌疑。高院今天駁回再審之訴，另重啟調查部分，台東地檢署仍持續調查中。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，今年3月蔡學良母親尤瑞敏在司改會成員陪同下向台東地檢署聲請重新調查，地檢署受理後即分他字案調查，並於4月10日召開偵查庭，也傳喚尤瑞敏出庭。

黃榮德強調，目前案子持續調查中，家屬提供的新事證都會再調查，同時會再傳訊相關證人。

據了解，台東地檢署4月10日召開偵查庭，蔡母希望檢察官能釐清蔡學良的槍傷是何種槍枝造成，也感謝台東地檢署能重新立案調查。

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蔡學良母親尤瑞敏（右一）2014年帶著台大醫院法醫學研究所教授李俊億對於蔡學良槍擊事件的鑑定評析報告，至立法院中興大樓舉辦記者會，淚訴自己的兒子根本就不是因為自殺而身亡，要求檢調單位針對全案重啟調查。圖／本報資料照片
蔡學良母親尤瑞敏（右一）2014年帶著台大醫院法醫學研究所教授李俊億對於蔡學良槍擊事件的鑑定評析報告，至立法院中興大樓舉辦記者會，淚訴自己的兒子根本就不是因為自殺而身亡，要求檢調單位針對全案重啟調查。圖／本報資料照片

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