快訊

2020全球最強護照出爐：日本蟬聯第一 台灣33名

新北3歲女童遭男童猛摳下體流血 老師竟只顧一旁滑手機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿姨不要... 浴缸反綁外甥教訓害溺斃 非殺人改判8年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

15歲劉姓特教生因為晚上不睡覺，被劉姓阿姨反綁四肢罰跪在裝滿水的浴缸，他苦苦哀求「阿姨不要」，頭還是被押進水裡，嗆傷後又遭獨留在浴缸，結果溺斃。劉女事後自首，稱是體罰過當失手，新北地院認為她有殺人的不確定故意，依殺人罪判她12年徒刑。高等法院改認定是凌虐致死，減為8年徒刑。

劉女聽聞判決，激動地向法官說「謝謝」。

少年家境清寒，原與父母、妹妹住在新北市三重區集美街，前年6月間疑因他在家玩火，住處遭燬，全家搬到少年母親的姊姊、劉姓阿姨家居住。去年初少年母親罹癌去世，他由阿姨管教。　

去年8月22日晚上10點多，少年因為情緒不穩吵鬧，阿姨要求習字冷靜，但他不聽勸，被罰半蹲又調皮不從，被叫進浴室處罰。劉女用童軍繩綁住外甥雙手雙腳，再將浴缸放滿水，過程中，少年雖喊「不要綁我」、「阿姨不要」，但她還是將外甥的頭壓進水裡，恫嚇「你就不乖，這樣有比較舒服嗎？」少年後來獨自在浴缸內浮沉，她在客廳抽菸時雖有聽到外甥求救，但沒多加理會，直到抽完菸返回浴室才發現狀況不對。　

警詢時，劉女自承花了1個多小時才綁好外甥，之後就開始放冷水放到滿，外甥當時左右掙扎，她用手把他壓住，叫外甥「乖乖讓我綁」。　

一審審理時，劉女承認體罰過當，但否認殺人意圖。她說當下沒有想太多，也不知道這樣會讓外甥溺斃，並表示帶過這孩子，不可能要置他於死。新北地院調查，劉女用童軍繩反綁少年手腳，少年無法掙脫站立，只能坐躺在浴缸內，而浴缸又被她注滿水，水位及於少年下巴，依一般人的常識和生活經驗，都能知道有極大的溺水風險；考量劉女案發後隨即叫醒妹夫救人，警方趕抵時也在第一時間自首，加上少年父親也願意原諒，判她12年徒刑。

高院開庭時，劉女頻說沒有殺人故意，僅承認凌虐少年致死罪名。告訴代理人指責，被害人體型嬌小，卻被雙手反綁、雙腳捆綁在浴缸裡，再用兩條童軍繩將綁手、腳的繩子連結起來，讓他無法掙脫，被害人根本不可能拉直身體，浴缸內也無物可支撐。

高院今宣判，認定劉女有收容、照顧外甥，從整個相處模式來看，認為她沒有殺意，但確實「凌虐小孩致死」；劉女以「沒有殺人」上訴，合議庭採對她有利的見解，改判8年徒刑。

劉姓阿姨說是體罰過當失手，才害15歲的外甥溺斃，高等法院認定是凌虐致死，今改判為8年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
劉姓阿姨說是體罰過當失手，才害15歲的外甥溺斃，高等法院認定是凌虐致死，今改判為8年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

延伸閱讀

疑綁浮球繩子勾到礁岩 男子浮潛採捕浮不出水面溺斃

內灣大橋下2高中生戲水溺斃 縣府：列第14處危險水域

生人迴避 內灣2男高中生戲水溺斃 今晚9點送煞

世界第一家「鍍金外牆」旅館開張 泳池、天花板等內外都鍍金

相關新聞

童仲彥誹謗郝龍斌妻收受廠商鑽石 今判6月徒刑定讞

台北市前議員童仲彥7年多前在總質詢時，以變音錄音檔，質疑市長郝龍斌妻子高閬仙收受廠商鑽石，高閬仙自訴童誹謗。台北地院以「...

蔡學良案民事再審今駁回 東檢重啟調查部分：持續調查

空軍中士蔡學良12年前在靶場中彈身亡，軍檢和台東地檢署調查均以自殺結案。蔡母親尤瑞敏今年3月由民間司改會陪赴台灣高等法院...

應徵夜間保全不求工作只為偷錢 上班第一晚就捲款潛逃

基隆市陳姓男子、許姓男子是高中同學，2人一起向保全公司假意應徵夜班保全，上班第一天就搜括社區警衛室，拿了住戶存放的網路購...

阿姨不要... 浴缸反綁外甥教訓害溺斃 非殺人改判8年

15歲劉姓特教生因為晚上不睡覺，被劉姓阿姨反綁四肢罰跪在裝滿水的浴缸，他苦苦哀求「阿姨不要」，頭還是被押進水裡，嗆傷後又...

兒燒金紙不慎燒死老媽媽 他全身54%燒傷獲緩起訴

台中市龍井區居民紀姓男子，去年底在住處前燒金紙，未確認火源熄滅即離開，致燃燒金紙的飛火引燃房子，紀救火時全身54%二度燒...

違建T霸被拆又原地重建 廣告工程老闆累犯處6月徒刑

廣告工程公司陳姓老闆未向台南市府申請發照，2010年間向張姓地主承租土地，搭建有「三支雨傘圖形」及「消炎、止痛」等字T霸...

酒駕肇事致死率高 嘉縣沿海交通大執法10多處測速取締

嘉義縣布袋警分局轄區沿海布袋鎮、義竹鄉，上半年發生6件死亡交通事故，其中酒駕肇事占一半3件，另鑑於炎熱夏天，酒駕開車情形...

樂生懸空陸橋施工 法院急喊停

樂生保留自救會等民間團體以樂生園區即將施作的懸空陸橋未實施環評，如「官版美麗灣事件」等理由向法院聲請假處分案，台北高等行...

連鎖服飾店前滑倒骨折 婦怒店家「不聞不問」提告

66歲王姓婦人日前行經連鎖服飾店「NET」南京二店時不慎滑倒，導致肢體骨折、不良於行，她指控該店外當時有水漬，店家卻沒放...

疫情緩 行政執行署全國拍賣進帳7千萬

疫情趨緩後，法務部行政執行署「123聯合拍賣」恢復舉辦；本月聯合拍賣全台13分署拍賣所得共達7253萬元，不動產拍定70...

稱北斗鎮長出國玩挨告 網友揪團吃北斗肉圓換不起訴

彰化縣施姓男子今年3月在臉書社群po文，聲稱北斗鎮長李玄在夫婦明知疫情嚴峻，還到土耳其旅遊，返台後到北斗奠安宮商圈。北斗...

透天凶宅賓士車撿便宜A7合宜宅搶手 國庫進帳1721萬

法務部行政執行署桃園分署今天下午舉辦聯合拍賣會，其中機捷A7體育大學站合宜住宅，2房附地下1樓平面停車位，首拍吸引買家搶...

熱門新聞

新北微星科技公司傳墜樓意外 墜樓者為公司總經理

家中自慰判罰5000元 法官：在臨馬路邊造成驚嚇

新北微星科技公司總經理墜樓 保全人員發現嚇壞了

南投10天逾5起山難 搜救人員吃不消向山友喊話了

影／台中勞斯萊斯擦撞路邊機車質疑碰瓷 網友噓：有錢沒技術

新北3歲女童遭男童猛摳下體流血 老師竟只顧一旁滑手機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。