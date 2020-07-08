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違建T霸被拆又原地重建 廣告工程老闆累犯處6月徒刑
廣告工程公司陳姓老闆未向台南市府申請發照，2010年間向張姓地主承租土地，搭建有「三支雨傘圖形」及「消炎、止痛」等字T霸，去年12月6日遭市府強制拆除，陳今年1月初又雇工在原址重建相同內容的T霸被送辦，他坦承犯行，1年多前也因相同案件遭雲林地院判刑，台南地院認陳犯建築法為累犯，處6月徒刑，可上訴。
據調查，陳犯建築法經雲林地院各判處5月、3月徒刑確定，經同院裁定應執行7月徒刑確定，甫於2018年10月4日易科罰金，執行完畢。
檢警調查，陳仍不知悛悔，明知樹立廣告屬建築法雜項工作物，非經主管建築機關的審查許可並發給執照，不得擅自建造，且對依建築法規定強制拆除的建築物，也不得違反規定重建。
然而，陳未向台南市府工務局申請許可並發給執照，2010年間在向不知情張姓地主承租土地上，搭建載有「三支雨傘圖形」及「消炎、止痛」等字的T霸。市府去年12月6日強制拆除後，陳於於今年1月初雇工在原址重建相同內容的T霸。
台南地院審酌，陳前經台南市政府強制拆除違建後，仍蓄意在原址重建，無視於法禁，顯然漠視建築法令及公權力的執行；惟念陳犯後坦承犯行的態度，兼衡其於智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，認陳犯建築法的違法重建罪，累犯，處6月徒刑，可易科罰金。
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