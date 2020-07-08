酒駕肇事致死率高 嘉縣沿海交通大執法10多處測速取締

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣布袋警分局轄區沿海布袋鎮、義竹鄉，上半年發生6件死亡交通事故，其中酒駕肇事占一半3件，另鑑於炎熱夏天，酒駕開車情形有增加趨勢，警方在10多處易肇事路段，採機動移動式測速照相，半年多來取締逾千件重大交通違規案件，警方呼籲民眾遵守交通規則，不超速 ，喝酒不開車， 快樂出門，平安回家。

警方從1月至今，共取締58件機車及車輛駕駛人酒駕，另開出逾千件超速、逆向行駛、闖紅燈等重大交通違規罰單；最近許多民眾因開車或騎機車違規被員警開紅單，抱怨警方不取締太嚴格， 警方說，違規者許多是從外縣市前來布袋鎮觀光休閒遊玩的民眾。

在布袋觀光魚市營業的布袋鎮岑海里長翁億穎，在臉書公布袋警分局公告的移動式測速照相地點，包括濱海公路台61線，提醒開車民眾小心，不要跟自己的荷包過不去，避免交通違規被開單破財。

警方移動式測速照相地點如下：義竹鄉縣道172線5.5公里、8.45公里；布袋鎮省道台17線125.6公里，台61線275.9公里處，採機動式測速照相，另，布袋鎮台17線全國加油站前，嘉22線布袋景山國小前，新塭台電服務所前，過溝157線44.1K處，考試里161線8.5K處，保安宮前，以及義竹鄉五厝村汫水橋北端、台19線厚生橋北端等，都是加強取締交通違規路段。

嘉義縣布袋警分局在沿海布袋鎮及義竹鄉交通大執法，在10多處路段移動式測速照相取締。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋警分局在沿海布袋鎮及義竹鄉交通大執法，在10多處路段移動式測速照相取締。記者魯永明／翻攝

測速 交通違規 酒駕

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