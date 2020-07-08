樂生懸空陸橋施工 法院急喊停

台北高等行政法院裁准，樂生園區懸空陸橋暫停入口處（圖中懸空橋左下方）工程。 圖／樂生保留自救會提供

樂生保留自救會等民間團體以樂生園區即將施作的懸空陸橋未實施環評，如「官版美麗灣事件」等理由向法院聲請假處分案，台北高等行政法院昨緊急裁准，要求環保署應請衛福部及樂生院方在本案訴訟確定前，暫時停工，可抗告。

建商原本預計七月九日開工，法官昨裁定後，一切都先喊停。

法院指出，實施工程無疑將瞬間改變樂生療養院入口原貌，如駁回假處分聲請，早年因當時公共衛生政策而犧牲的樂生院民，晚年再因「公益」之名而被迫拋棄對於居所土地的回憶，情何以堪？

法官認定，若未能即時暫停工程，縱使自救團體日後獲得本案勝訴判決，也無濟於事。如准許本件聲請，得以透過本案訴訟程序檢視該工程的正當性。

裁定中更指出，不論是基於漢生病病患人權保障及補償條例，或循文化資產保存法為樂生園區的規畫及保存，其目的都在藉此重新闡述漢生病防治此一公共衛生歷史事件，以促進台灣後代子民對當時歷史、文化的了解及感情，進而產生自我認同。社會可以透過樂生療養院環境的保存、破壞或重塑，選擇召喚哪些記憶，又或是選擇讓哪些記憶消逝，成為自身的認同。

法官認為，這樣的認同抉擇，不應該僅僅是出於執政者的政治或經濟思考，也不應侷限於菁英式的專業判斷，而是應該經過公民社會中多元價值平等論述的過程，凝聚共識來形成。

裁定指出，我國現行法制中，少有提供論述平台作為文化決策機制；反而是環評法中程序規範，多少彌補現行文化決策公共論述不足。不論該工程所依據的開發案為何，與樂生園區整體環境規畫所擬選擇、捨棄及創造的記憶，都無可割離。貿然形成政策決定，無異將詮釋文化資產的權柄交由官僚體制宰制。

法官更指出，環評法上公民訴訟目的，在於引進法院作為監督行政機關環境管制行為的機制，賦予人民較寬鬆的起訴條件，讓公民社會的活力透過訴訟，形成另一種監督環境決策的力量。在情況急迫下，對聲請人適格審查及事實方面訴訟資料的要求，採取較寬鬆標準。