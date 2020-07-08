聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂生懸空陸橋施工 法院急喊停

聯合報 / 記者賴佩璇／台北報導

台北高等行政法院裁准，樂生園區懸空陸橋暫停入口處（圖中懸空橋左下方）工程。 圖／樂生保留自救會提供
台北高等行政法院裁准，樂生園區懸空陸橋暫停入口處（圖中懸空橋左下方）工程。 圖／樂生保留自救會提供

樂生保留自救會等民間團體以樂生園區即將施作的懸空陸橋未實施環評，如「官版美麗灣事件」等理由向法院聲請假處分案，台北高等行政法院昨緊急裁准，要求環保署應請衛福部及樂生院方在本案訴訟確定前，暫時停工，可抗告。

建商原本預計七月九日開工，法官昨裁定後，一切都先喊停。

法院指出，實施工程無疑將瞬間改變樂生療養院入口原貌，如駁回假處分聲請，早年因當時公共衛生政策而犧牲的樂生院民，晚年再因「公益」之名而被迫拋棄對於居所土地的回憶，情何以堪？

法官認定，若未能即時暫停工程，縱使自救團體日後獲得本案勝訴判決，也無濟於事。如准許本件聲請，得以透過本案訴訟程序檢視該工程的正當性。

裁定中更指出，不論是基於漢生病病患人權保障及補償條例，或循文化資產保存法為樂生園區的規畫及保存，其目的都在藉此重新闡述漢生病防治此一公共衛生歷史事件，以促進台灣後代子民對當時歷史、文化的了解及感情，進而產生自我認同。社會可以透過樂生療養院環境的保存、破壞或重塑，選擇召喚哪些記憶，又或是選擇讓哪些記憶消逝，成為自身的認同。

法官認為，這樣的認同抉擇，不應該僅僅是出於執政者的政治或經濟思考，也不應侷限於菁英式的專業判斷，而是應該經過公民社會中多元價值平等論述的過程，凝聚共識來形成。

裁定指出，我國現行法制中，少有提供論述平台作為文化決策機制；反而是環評法中程序規範，多少彌補現行文化決策公共論述不足。不論該工程所依據的開發案為何，與樂生園區整體環境規畫所擬選擇、捨棄及創造的記憶，都無可割離。貿然形成政策決定，無異將詮釋文化資產的權柄交由官僚體制宰制。

法官更指出，環評法上公民訴訟目的，在於引進法院作為監督行政機關環境管制行為的機制，賦予人民較寬鬆的起訴條件，讓公民社會的活力透過訴訟，形成另一種監督環境決策的力量。在情況急迫下，對聲請人適格審查及事實方面訴訟資料的要求，採取較寬鬆標準。

環評 樂生療養院

延伸閱讀

樂生懸空陸橋未環評裁准停工 環保署：尚未收到判決書

樂生懸空陸橋將動工 法院認為未經環評有疑慮裁准停工

台南古蹟審議委員會決議 佳里善行寺列歷史建築

小東門陸橋10日開拆 錘敲一下留影道別

相關新聞

樂生懸空陸橋施工 法院急喊停

樂生保留自救會等民間團體以樂生園區即將施作的懸空陸橋未實施環評，如「官版美麗灣事件」等理由向法院聲請假處分案，台北高等行...

連鎖服飾店前滑倒骨折 婦怒店家「不聞不問」提告

66歲王姓婦人日前行經連鎖服飾店「NET」南京二店時不慎滑倒，導致肢體骨折、不良於行，她指控該店外當時有水漬，店家卻沒放...

疫情緩 行政執行署全國拍賣進帳7千萬

疫情趨緩後，法務部行政執行署「123聯合拍賣」恢復舉辦；本月聯合拍賣全台13分署拍賣所得共達7253萬元，不動產拍定70...

稱北斗鎮長出國玩挨告 網友揪團吃北斗肉圓換不起訴

彰化縣施姓男子今年3月在臉書社群po文，聲稱北斗鎮長李玄在夫婦明知疫情嚴峻，還到土耳其旅遊，返台後到北斗奠安宮商圈。北斗...

透天凶宅賓士車撿便宜A7合宜宅搶手 國庫進帳1721萬

法務部行政執行署桃園分署今天下午舉辦聯合拍賣會，其中機捷A7體育大學站合宜住宅，2房附地下1樓平面停車位，首拍吸引買家搶...

館長「大衛像」P圖性騷不成立 臉書PO這兩字道心聲

網紅「館長」陳之漢3月中在臉書PO分享圖片，表示有粉絲將「大衛像」變臉成自己，卻反遭高雄民眾報警性騷擾，北市府受理案件後...

何如芸搖頭否認討1億贍養費 婚變調解4小時神情憔悴

女星何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡婚變，兩人今天在士林地方法院進行調解，時間長達4小時；傍晚分別走出法院，都不願多談，僅...

涉詐助理費 新竹市議員顏政德二審判4年4月

新竹市議員顏政德被控詐領公費助理補助費17萬5000元，一審新竹地方法院依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處4年4...

台南聯合法拍會登場 查扣4台挖土機266萬元拍出

台南地檢署與行政執行署台南分署聯合法拍會今天下午3時起，在台南分署中庭廣場登場，其中拍賣物品，南檢所查扣4台挖土機，拍賣...

媒體誤植國民法官審多案 法官質疑陪審制偷渡廢死議題

立法院召開臨時會，將審查司法改革重中之重、司法院與行政院會銜的「國民參與刑事審判法（國民法官）」，但支持陪審制的民間團體...

何如芸婚變今出庭 調解逾3小時還未結束

女星何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡傳出婚變，正進行離婚訴訟，今天下午兩人到士林地院出庭調解，面對媒體都不發一語；到現在調...

警方移送民眾黨前發言人造謠 法官：言論過失不罰

衛生福利部口罩實名預購制可直接訂購，民眾黨前發言人林珍羽卻在臉書留言稱「預購2次都沒有抽到」、「我還是乖乖去蒸口罩」，依...

熱門新聞

新北微星科技公司傳墜樓意外 墜樓者為公司總經理

新北微星科技公司總經理墜樓 保全人員發現嚇壞了

家中自慰判罰5000元 法官：在臨馬路邊造成驚嚇

南投10天逾5起山難 搜救人員吃不消向山友喊話了

影／台中勞斯萊斯擦撞路邊機車質疑碰瓷 網友噓：有錢沒技術

被衛生局女職員指控性侵的前執行長： 再編造故事提告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。