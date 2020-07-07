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疫情緩 行政執行署全國拍賣進帳7千萬
疫情趨緩後，法務部行政執行署「123聯合拍賣」恢復舉辦；本月聯合拍賣全台13分署拍賣所得共達7253萬元，不動產拍定7049萬元，另汽車、重機等動產拍得203萬元。
行政執行署說，因應新冠肺炎疫情發展，日後各分署每月的拍賣活動，行政執行署授權各分署自行決定是否舉行動產拍賣及變賣，不動產拍賣採非現場投標的通訊招標公告，或採通訊並現場投標方式，由各分署自行規劃。
今天全國不動產的拍賣活動，以彰化分署拍賣彰化縣員林市明倫段299地號土地的2020萬元價格最高，台北分署的台北市中正區城中段2小段1212建號建物以483萬拍定，不過，總價2650萬元的新北市新店區湯泉美地社區含車位大樓沒有拍出。
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