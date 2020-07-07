稱北斗鎮長出國玩挨告 網友揪團吃北斗肉圓換不起訴

彰化縣北斗鎮長李玄在獲知網友貼假消息，氣得透過社群媒體群組澄清。圖為資料照片 彰化縣施姓男子今年3月在臉書社群po文，聲稱北斗鎮長李玄在夫婦明知疫情嚴峻，還到土耳其旅遊，返台後到北斗奠安宮商圈。北斗鎮肉圓等小吃攤生意因此大受影響。李玄在、楊麗香夫婦向警方報案並提告，施男不但到鎮公所道歉、po文向北斗鎮民道歉，還揪團吃遍北斗鎮有名氣的肉圓，購買北斗鎮特產，李玄在撤告，檢方也作出不起訴處分。

3月間，台灣有土耳其旅遊團成員染疫，台中市某網友透過line轉發台中市某商圈店家是團員之一，已染病；彰化縣則有施男在臉書社群po文指稱北斗鎮長李玄在夫婦去土耳其旅遊，在北斗奠安宮商圈趴趴走。貼文一出，北斗奠安宮商圈和肉圓店生意冷清，許多網友不明就裡附和，指責李玄在夫婦不重視防疫。

鎮長李玄在和前任鎮長的妻子楊麗香，看到施男po文內容，氣得報案，警方立刻查辦，施男自知未經求證就發布訊息，立馬下架所有貼文。楊麗香隨即在臉書po文澄清「我一直在北斗，有智慧的北斗人，絕對不會相信，在這疫情嚴峻的時期，一再提醒、宣導大家做好防疫工作的，麗香，豈可能帶隊出國旅遊⋯。」 楊麗香說，為了鎮政，她3年沒出國。

警方調查後，把施男函送彰化地檢署偵辦。施男深感懊悔，到鎮公所向李玄在夫婦道歉，懇求鎮長原諒，另一方面po文向北斗鎮民道歉。李玄在要他設法振興北斗鎮經濟當作彌補，施男上網揪團，帶著朋友和網友到北斗鎮小旅行，上網曬吃肉圓、買北斗鎮特產的幸福照片，得到李玄在夫婦原諒，4月撤回告訴。