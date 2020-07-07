透天凶宅賓士車撿便宜A7合宜宅搶手 國庫進帳1721萬

法務部行政執行署桃園分署聯合拍賣會，桃園區興二路透天凶宅第4拍，終於由林姓女子以774萬6345元拍定。圖／桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署今天下午舉辦聯合拍賣會，其中機捷A7體育大學站合宜住宅，2房附地下1樓平面停車位，首拍吸引買家搶標，最後由張姓女子以784萬1200元拍走，另一棟桃園區興二路透天凶宅第4拍，終於由林姓女子以774萬6345元拍定，2014年黑色賓士車狀況良好，以73萬元標售，桃園分署表示，這次拍賣動產、不動產標的物，各路買家搶標下，為國庫追回1721萬餘元。

桃園分署這次公開拍賣桃園區富國路100號車輛7部、不動產58筆，以車況良好的2014年黑色賓士車，1戶機捷A7合宜住宅2房附有地下1樓平面車位，因為屋主欠繳綜合所得稅遭法拍，鑑價1坪不到20萬元，另有桃園區興二街一棟透天凶宅亦進行第4次拍賣。

桃園分署表示，這次拍賣中，車號APA-9191黑色賓士車，出廠2014年，車況良好，附有鑰匙一把，標到可以直接開回家，受到車友注意，最後以變賣價格73萬元賣出；龜山區機捷A7站合宜住宅一棟19樓的土地建物，為2房附地下一樓平面停車位，生活機能佳、拍定後點交，為法拍市場稀有物件，首拍就吸引多組買家搶標，由張姓女子以784萬1200元拍定。