樂生懸空陸橋未環評裁准停工 環保署：尚未收到判決書

國際愛地芽協會台灣分會等自救團體，反對樂生園區將施作「懸空陸橋方案」向台北高等行政法院聲請假處分，主張景觀工程未經環評，違反環評法規定，應立即停工。圖／本報資料照。 樂生園區「懸空陸橋方案」遭質疑刻意與其他應進行環評的開發案切割，藉此規避環評審查，自救團體申請假處分，台北高等行政法院今裁准，環保署應命衛福部及樂生院方在本案訴訟確定前，暫時停工，可抗告。環保署表示，還未收到判決書，無法判斷，看到判決書以後將會決定如何處理。

「文化景觀樂生療養院入口意象與第二人行陸橋規劃案」工程，與「樂生園區整體發展計畫」中「樂生廣場」土地範圍及計畫內容高度重疊，使用的是台北市捷運局新蘆線捷運工程路權土地，經費來源也是新蘆線捷運工程特別預算支應，第二人行陸橋工程由台北市捷運局施作。

法院認為，「樂生園區整體發展計畫」及「捷運新蘆線」所涉及的開發，都有事先踐行環評程序的必要。此工程如何得與樂生計畫、捷運新蘆線工程脫勾，不必實施環評審查就能逕行開發，有待釐清。

法院指出，實施工程將改變樂生療養院入口原貌，損害急迫而重大，若未能及時暫停工程，縱使自救團體日後獲勝訴判決也無濟於事，綜合其他利益衡量分析，准予假處分有其必要性。

環保署回應，還未看到判決書內容，將會檢視判決書再來決定如何處理，目前無法判斷。