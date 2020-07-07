垃圾車駕駛第4次酒駕撞死婦 一審判3年8月

受雇民營環保公司垃圾車駕駛的張茗貴，去年7月酒後駕駛垃圾車撞死劉姓老婦，台中地院查出他是第4次酒駕，審酌他取得被害人家屬諒解，判處他3年8月徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，47歲男子張茗貴受雇於欣欣環保工程公司擔任垃圾車駕駛，民國108年7月13日晚間6時多，在住處飲用補藥酒，稍作休息後於隔日凌晨2時多，前往公司駕駛垃圾車，沿途清運垃圾。

張茗貴駕駛垃圾車行經台中市南區建國北路二段與柳川東路口時，未打方向燈左轉，撞倒步行穿越路口的劉姓老婦並輾壓，張茗貴下車查看發現肇事向警方報案，並向到場的員警自首，張茗貴經呼氣酒測值達0.32毫克。

劉婦經送醫後，當天上午因多重器官損傷而死亡，張茗貴經移送偵辦後，被檢方依公共危險罪起訴。

法官審理時，查出張茗貴曾3次酒駕遭查獲，這次肇事為第4次酒駕，且造成被害人死亡，但審酌他犯後坦承犯行，並與被害人家屬調解成立，獲取家屬原諒，判處他有期徒刑3年8月徒刑，可上訴。

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