樂生懸空陸橋將動工 法院認為未經環評有疑慮裁准停工

國際愛地芽協會台灣分會等自救團體，反對樂生園區將施作「懸空陸橋方案」向台北高等行政法院聲請假處分，主張景觀工程未經環評，違反環評法規定，應立即停工。圖／本報資料照。 國際愛地芽協會台灣分會等自救團體，反對樂生園區將施作「懸空陸橋方案」，質疑透過刻意與其他應行環評的開發案切割，以規避審查，是「官版美麗灣事件」違反環評法規定，聲請假處分。台北高等行政法院今裁准，環保署應命衛福部及樂生院方在本案訴訟確定前，暫時停工，可抗告。

受命法官楊得君為此勘驗現場，上周五原本要網路直播開庭，受限於硬體設備無法辦理；建商預計將於7月9日開工，法院加班儘速作出假處分裁定。

法院表示，該工程與衛福部主管的「樂生園區整體發展計畫」中「樂生廣場」土地範圍及計畫內容高度重疊，然因使用台北市捷運局新蘆線捷運工程路權土地，因此屬於建築法第98條經行政院核定的特種建物，無庸建築執照即可施工。

雖然由衛福部報經行政院於「文化景觀樂生療養院入口意象與第二人行陸橋規劃案」中核定實施，但其經費來源卻由新蘆線捷運工程特別預算支應，第二人行陸橋工程也由台北市捷運局施作。

樂生療養院之所以成為本案開發單位，則是出於捷運局委託。而「樂生園區整體發展計畫」及「捷運新蘆線」所涉及的開發，都有事先踐行環評程序的必要。

該工程何以如環保署所述，得與樂生計畫及捷運新蘆線工程脫勾，而無庸實施環評審查即得逕行開發，並非全然無疑，有待釐清。而此即為本案訴訟勝負關鍵，自救團體於本訴並非不可能勝訴，因此有值得保護的法律地位。

法院指出，實施工程無疑將瞬間改變樂生療養院入口原貌，如駁回假處分聲請，早年因當時公共衛生政策而犧牲的樂生院民，晚年再因「公益」之名而被迫拋棄對於居所土地的回憶，剝奪其生活尊嚴，情何以堪？

其等損害自屬急迫而重大，若未能即時暫停工程，縱使自救團體日後獲得本案勝訴判決，也已無濟於事。反之，如准許本件聲請，保存樂生療養院入口真實性，得以透過本案訴訟程序檢視該工程的正當性。

法院認為，重新闡述漢生病防治公衛歷史事件，促進後代子民產生自我認同，但抉擇不應僅出自於執政者的政治或經濟思考，也不應侷限於菁英式專業判斷，而是應該經過公民社會中多元價值平等論述過程，凝聚共識來形成。

我國現行法制中，少有提供論述平台作為文化決策機制；反而是環評法中程序規範，多少彌補現行文化決策公共論述不足。因此，不論該工程所依據的開發案為何，與樂生園區整體環境規劃所擬選擇、捨棄及創造的記憶，即為無可割離。

如該工程符合應實施環評審查的要件，卻因主管機關或開發單位誤判而未踐行該程序，以致樂生院民及長期關注漢生病公共衛生事件的公民團體意見未能被適當斟酌並回應。

又無適當平台可讓公民社會成員與政府機關就文化政策為有效對話，貿然形成政策決定，無異於將詮釋文化資產的權柄交由官僚體制宰制，同時，也錯失形塑歸屬認同的機會。經過以上利益衡量分析，認為准予假處分，有其必要性。