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台南聯合法拍會登場 查扣4台挖土機266萬元拍出

聯合報 / 記者邵心杰／即時報導

南檢查扣4台挖土機，分別以85萬元、75萬元、61萬元及45萬元順利拍出，總計266萬元，較起標價足足多出102萬元。記者邵心杰／翻攝
南檢查扣4台挖土機，分別以85萬元、75萬元、61萬元及45萬元順利拍出，總計266萬元，較起標價足足多出102萬元。記者邵心杰／翻攝
台南地檢署與行政執行署台南分署聯合法拍會今天下午3時起，在台南分署中庭廣場登場，其中拍賣物品，南檢所查扣4台挖土機，拍賣前即備受矚目，果然不負眾望，分別以85萬元、75萬元、61萬元及45萬元順利拍出，總計266萬元，較起標價足足多出102萬元。

除此之外，台南分署所拍賣2007年份TOYOTA YARIS，未訂底價1元起標，而且該輛本身欠繳的燃料費及罰鍰不多，相當適合小資族使用，在激烈競價後最後以12萬元拍出。

台南地檢署與台南分署下午3時起，在台南分署中庭廣場舉辦聯合拍賣，台南高分檢檢察長張清雲、南檢檢察長葉淑文、行政執行署署長林慶宗及台南分署長謝耀德等人到場全程參與。

南檢拍賣會則檢察事務官林昆璋擔任拍賣官，拍賣物品是檢察官蔡明達今年3月間偵辦廢棄物清理法案件時，在台南市關廟區的非法堆置場址，發現行為人所駕駛3台KOMATSU PC200挖土機及1台CAT挖土機正在現場清除處理營建廢棄物及營建混合物，當場扣押。

這4台挖土機起標價分別45萬元、45萬元、45萬元及29萬元，經現場民眾競標後，最後得標價分別85萬元、75萬元、61萬元及45萬元，均較起標價高出甚多。

台南分署長謝耀德說，台南分署2年多前開始與台南地檢署聯合辦理法拍會活動，去年與南檢聯合拍賣時，成功拍出MASERATI、BENZ及BMW3台豪華名車；今天希望參與法拍會的鄉親都能心想事成。

南檢檢察長葉淑文表示，今天南檢拍賣4台挖士機，是在偵辦廢棄物清理法案件時所查扣的犯罪工具，為避免扣押物長期存放，造成價值減損，希望鄉親能守法，以免財產淪為拍賣的物件。

除4台挖土機、TOYOTA YARIS外，山葉機車1萬1000元等物品順利拍出，共為國庫進帳289萬6850元。

台南高分檢檢察長張清雲、南檢檢察長葉淑文、行政執行署署長林慶宗及台南分署長謝耀德等人全程參與聯合法拍會。記者邵心杰／翻攝
台南高分檢檢察長張清雲、南檢檢察長葉淑文、行政執行署署長林慶宗及台南分署長謝耀德等人全程參與聯合法拍會。記者邵心杰／翻攝

法拍 廢棄物 TOYOTA

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