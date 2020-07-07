台南聯合法拍會登場 查扣4台挖土機266萬元拍出
台南地檢署與行政執行署台南分署聯合法拍會今天下午3時起，在台南分署中庭廣場登場，其中拍賣物品，南檢所查扣4台挖土機，拍賣前即備受矚目，果然不負眾望，分別以85萬元、75萬元、61萬元及45萬元順利拍出，總計266萬元，較起標價足足多出102萬元。
除此之外，台南分署所拍賣2007年份TOYOTA YARIS，未訂底價1元起標，而且該輛本身欠繳的燃料費及罰鍰不多，相當適合小資族使用，在激烈競價後最後以12萬元拍出。
台南地檢署與台南分署下午3時起，在台南分署中庭廣場舉辦聯合拍賣，台南高分檢檢察長張清雲、南檢檢察長葉淑文、行政執行署署長林慶宗及台南分署長謝耀德等人到場全程參與。
南檢拍賣會則檢察事務官林昆璋擔任拍賣官，拍賣物品是檢察官蔡明達今年3月間偵辦廢棄物清理法案件時，在台南市關廟區的非法堆置場址，發現行為人所駕駛3台KOMATSU PC200挖土機及1台CAT挖土機正在現場清除處理營建廢棄物及營建混合物，當場扣押。
這4台挖土機起標價分別45萬元、45萬元、45萬元及29萬元，經現場民眾競標後，最後得標價分別85萬元、75萬元、61萬元及45萬元，均較起標價高出甚多。
台南分署長謝耀德說，台南分署2年多前開始與台南地檢署聯合辦理法拍會活動，去年與南檢聯合拍賣時，成功拍出MASERATI、BENZ及BMW3台豪華名車；今天希望參與法拍會的鄉親都能心想事成。
南檢檢察長葉淑文表示，今天南檢拍賣4台挖士機，是在偵辦廢棄物清理法案件時所查扣的犯罪工具，為避免扣押物長期存放，造成價值減損，希望鄉親能守法，以免財產淪為拍賣的物件。
除4台挖土機、TOYOTA YARIS外，山葉機車1萬1000元等物品順利拍出，共為國庫進帳289萬6850元。
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