網傳林口長庚多名醫師遭隔離 假訊息移送偵辦

近日有假訊息指出，某醫院很多醫師被隔離中。疫情指揮中心今天表示，此為不實謠言，已依法移送警方偵辦，疫情訊息會由指揮中心公布，民眾不要亂傳。

近日通訊軟體流傳一則謠言，「一位朋友說，她有位在林口長庚工作的醫護人員告訴她，內科很多醫生都被隔離中...連我當醫生的師兄都不相信台灣本土是零確診？」

中央流行疫情指揮中心傍晚發布聲明稿澄清，上述訊息為不實謠言，已依法移送警方偵辦。

指揮中心重申，疫情或防治措施等資訊應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明的疫情訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

觸法者可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，處3年以下有期徒刑或新台幣300萬以下罰金；或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

台灣事實查核中心網站也針對此謠言闢謠，查核中心比對林口長庚醫院網路掛號系統與一般內科醫師、感染醫學科醫師名單，自7月7日至7月15日期間，全數14名醫師都有看診，並非傳言所述多人隔離中。

查核中心網站指出，根據指揮中心最近一次發布（7月1日）的武漢肺炎疫報，仍公布確診、隔離等人數，且媒體均有報導。此傳言毫無根據，為錯誤訊息。