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媒體誤植國民法官審多案 法官質疑陪審制偷渡廢死議題

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

國民法官制度特色。記者王宏舜／翻攝
國民法官制度特色。記者王宏舜／翻攝
立法院召開臨時會，將審查司法改革重中之重、司法院與行政院會銜的「國民參與刑事審判法（國民法官）」，但支持陪審制的民間團體則鼓吹參審、陪審制併試行，紛擾不休。今有媒體在分析參審制和陪審制時，將官方版的「參與時間」介紹為「國民法官採任期制，任期內可能參審多個案件」，司法院澄清這內容誤植，聲明國民法官每人只審一案，並無任期。

司法院表示，國民法官制度為了讓來自社會各界多元的正當法律感情能反映於判決結果，國民法官的來源採陪審制的優點，以逐案隨機抽選的方式，從符合資格名冊中選任國民法官，每人只審一案，並無任期。此外，國民法官制度已參考我國長期推動國民參與刑事審判的經驗，依照多數民眾支持而設計，是融合了參審、陪審「合審合判」元素的制度。

台灣高等法院法官文家倩今撰「魔鬼藏在細節裡：論陪審參審併行草案的四大『亮點』」一文投書聯合新聞網鳴人堂，提點民團提出的「國民參與刑事審判試行法」竟有四大「台灣獨創」：第一是「陪審制以政治案件為大宗」，陪審制採行一致決，只要有一位國民法官堅持特定的政治立場，就會導致無效審判。

文提出第二個點是併行制搭配訴因制度，也就是法院只能就檢察官的起訴法條下判決，如此一來，只因為檢察官起訴法條錯誤就將讓被告逃脫刑責。第三點則是併行制搭配半套美國證據法。

而文家倩提醒的最後一點，也是國人最關心的「死刑」，指併行制偷渡廢死議題：只要有一位國民法官堅持不判死刑，法院就無法判被告死刑。她質疑民團一再宣稱陪審制是尊重民意，「為何在死刑評議上卻要設計成與輿論相反的實質廢死的結果？」，是真的要尊重民意，還是另有目的？

國民法官 司法院 死刑

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