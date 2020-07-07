涉詐助理費 新竹市議員顏政德二審判4年4月

新竹市議員顏政德被控詐領公費助理補助費17萬5000元，一審新竹地方法院依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處4年4月徒刑。二審高院今（7日）駁回上訴，維持原判。報系資料照片

新竹市議員顏政德被控詐領公費助理補助費17萬5000元，一審新竹地方法院依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處4年4月徒刑。二審高院今天駁回上訴，維持原判。

顏政德自民國103年12月25日起，擔任新竹市議會第9屆議員，107年底連任市議員至今。

顏政德涉嫌在第9屆議員期間，與擔任公費助理的姪子共謀，自104年9月起，安排當時顏政德姪子的王姓女友掛名擔任公費助理，藉此向新竹市議會詐取公費助理薪資、春節慰勞金等補助費用共17萬5000元。

一審新竹地方法院依利用職務機會詐取財物罪，處顏政德有期徒刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金新台幣48萬元；顏的姪子判刑2年，褫奪公權2年；王女判刑1年1月，褫奪公權1年，緩刑4年，須提供210小時義務勞務。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。顏政德等3人均否認犯行，辯稱王女是實質助理。

二審合議庭認為，顏政德等3人在偵查中均自白部分犯行，顏男另名助理也曾證述王女不是助理，審理全案事證後，認定顏政德等3人犯行明確。

合議庭認為，原審已詳細審理而認定顏政德等3人犯行明確，並審酌顏政德身為市議員，平時常參與公益及捐助活動，現姪子與王女為夫妻等一切情狀，分別量刑，認事、用法均無違誤，量刑也允當，因此駁回上訴，維持一審罪刑，仍可上訴。