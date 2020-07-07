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何如芸婚變今出庭 調解逾3小時還未結束

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

女星何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡傳出婚變，正進行離婚訴訟，今天下午兩人到士林地院出庭調解，面對媒體都不發一語；到現在調解進行逾3小時，還未結束。

何如芸今天衣著輕鬆，黑色外套配黑裙現身。因她日前遭爆出要求1億元贍養費，媒體趁她走進法院前關心此事，她不做說明；稍早媒體又在她走出庭外休息時上前談話，她與律師都迴避。

何如芸與王敏錡結婚16年，今年5月何出庭調解，在法院外大聲痛哭，大罵王曾家暴、把自己趕出門、跟外遇對象在一起超過5年；何說「一直在等一個道歉，如果他願道歉，我願意好聚好散」。

據了解，兩人對於孩子監護權及贍養費，還在努力達成共識，今天下午兩人出庭調解，正在進行中。

女星何如芸今天衣著輕鬆到法院開調解庭，還在進行中。記者蔡翼謙／攝影
女星何如芸今天衣著輕鬆到法院開調解庭，還在進行中。記者蔡翼謙／攝影

監護權 結婚 家暴

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