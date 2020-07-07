警方移送民眾黨前發言人造謠 法官：言論過失不罰

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影 衛生福利部口罩實名預購制可直接訂購，民眾黨前發言人林珍羽卻在臉書留言稱「預購2次都沒有抽到」、「我還是乖乖去蒸口罩」，依社會秩序維護法散布謠言移送法辦，台北地院審理認定，林女是言論過失犯，裁定不罰。可抗告。

裁定說，國家原則上應確保人民在開放環境中發表言論，內容由言論市場自行節制，以維持社會價值，造謠事件必須主觀上「明知」、或「捏造」不實，又或依一般注意義務都會合理懷疑不實仍散布才能處罰，林珍羽不必罰。

裁定指出，林珍羽稱她在口罩實名制2.0第一、二波預購時，都線上預購登記，卻沒有收到付款通知簡訊，研判自己沒有預購成功；她辯，今年4月5日看到中央疫情指揮中心在教民眾蒸口罩，4月6日才到「我OK、你先蒸」臉書粉絲專頁留言，沒有違法故意。

法官認為，林珍羽經民眾留言提醒查看電子信箱後，已刪除留言，留言時間約50分鐘，且她事後在個人粉專公開說明、道歉，沒有「明知」所言不實仍散布於眾的犯意，屬於過失犯，不符造謠處罰要件。