偵查佐偽造公文就想結案 歸檔時被抓包代價大

新北市陳姓偵查佐涉嫌製作「現已無資料可供追查」公文，並偽造各級長官簽核文件，意圖把未處理案件歸檔被抓包。基隆地檢署偵結處分緩起訴，但陳須繳15萬元給公庫。記者邱瑞杰／攝影

新北市陳姓警察擔任偵查佐時，受理詐騙案件未調查，還涉嫌製作「現已無資料可供追查」公文打算結案，結果公文歸檔時被抓包。基隆地檢署偵結，認定陳涉嫌偽造文書，處分緩起訴，須繳15萬元給公庫。

陳男原任職的警分局表示，陳因擔心公文逾期遭懲處，違反公文管考相關規定偽造公文書。分局得知後不護短，除依規定行政議處，並函請檢方偵辦。陳已在上月已改調其他分局，擔任制服警察。

基隆地檢署偵結指出，陳去年9月2日收受分駐所陳報的詐騙案相關資料後，未及時調查，等到辦案期限快到了，才擔心公文簽核程序延誤，又逾期歸檔而受處分。

今年3月2日凌晨陳在偵查隊辦公室，自創公文書文號，登載「經查該不詳涉嫌人所使用LINE通訊軟體無法協查」、「調閱網頁查無相關資料」、「現已無資料可供追查」等不實事項，再掃瞄分局長官簽核通過的其他案件公文，彩色列印後，把「會辦單位」欄貼在涉案公文，再掃描、列印，並委由不知情同事把自創公文送去歸檔。

警分局負責檔案業務李姓人員發現涉案公文為彩色列印，不符合檔案管理規定。分局查明原委後，將陳函送偵辦。

檢察官偵訊時，陳坦承犯案，供詞與證人證述相符，依據相關事證認定陳涉犯公務員假借職務機會行使偽造公文書罪。

檢察官審酌陳無犯罪紀錄，犯後坦承犯行，深表悔意，認以緩起訴為適當。緩起訴期間2年，陳應於緩起訴處分確定日起6個月内，向公庫支付15萬元，並参加法治教育課程6小時。